Michelle vai participar com Bolsonaro da Marcha para Jesus no ES

A primeira-dama Michelle Bolsonaro também estará na comitiva que virá ao Estado junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (23) para participar do evento evangélico Marcha para Jesus. A previsão é que ela chegue ao Estado às 9h20, no voo presidencial.
Ela esteve no Espírito Santo em junho de 2021, na primeira visita oficial de Bolsonaro ao Estado depois de ter sido eleito presidente. Enquanto ele participava da inauguração de casas com recursos federais em São Mateus, a primeira-dama fez uma agenda paralela em Vitória e almoçou em um restaurante localizado na Praça do Papa, local onde haverá a concentração para os shows musicais previstos no evento evangélico deste sábado.
Pelo cronograma confirmado na noite desta sexta-feira (22), Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h20 deste sábado e seguirá em direção ao espaço de shows anexo ao aeroporto para participar de um café da manhã e um culto com lideranças religiosas e autoridades capixabas, às 9h50. Os diretores do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES) informaram que está previsto que o presidente dê um testemunho no evento sobre o fato de ter sobrevivido à facada, nas eleições de 2018.
Depois do café da manhã, Bolsonaro vai se encontrar com os apoiadores concentrados no aeroporto para a motociata, que tem partida prevista para 11 horas em direção a Vila Velha. Os motociclistas vão atravessar a Terceira Ponte e farão um retorno na Rodovia do Sol, antes do pedágio de Guarapari, com retorno em direção à Praça do Papa, segundo o deputado federal Evair de Melo (PP), que fará parte da comitiva que virá ao Espírito Santo junto com o presidente.
Não há confirmação sobre a participação da primeira-dama na motociata ou se ela terá alguma agenda paralela.
DISCURSOS POLÍTICOS BARRADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA MARCHA
Com exceção de Bolsonaro, que também deve dar um novo testemunho para os populares que acompanharão os shows musicais da Marcha para Jesus na Praça do Papa, todos os políticos foram barrados de fazer pronunciamento durante o evento, segundo o presidente do Fenasp/ES, Romerito Oliveira da Encarnação.