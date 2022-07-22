Michelle vai participar com Bolsonaro da Marcha para Jesus no ES

Pelo cronograma confirmado na noite desta sexta-feira (22), Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h20 deste sábado e seguirá em direção ao espaço de shows anexo ao aeroporto para participar de um café da manhã e um culto com lideranças religiosas e autoridades capixabas, às 9h50. Os diretores do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES) informaram que está previsto que o presidente dê um testemunho no evento sobre o fato de ter sobrevivido à facada, nas eleições de 2018.