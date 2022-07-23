Bolsonaro no ES: Erick Musso é vaiado e aliados culpam Manato

Bolsonaro discursa na Praça do Papa, em Vitória. À esquerda do presiente estão o intérprete de Libras, o ex-senador Magno Malta (PL), o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e a deputada federal Soraya Manato (PTB) Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), compareceu a um evento exclusivo para convidados, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Espaço Patrick Ribeiro, na manhã deste sábado (23).

O deputado passou a maior parte do tempo na plateia, apesar de ser a maior autoridade presente no local, na ausência do governador Renato Casagrande (PSB). Ele e a deputada federal Lauriete (PSC) ficaram resignados à condição de espectadores, para a contrariedade explícita de Erick.

Em dado momento, o pastor Romerito Oliveira convidou os dois a subirem ao tablado, mas somente para a realização de uma oração. Já durante todo o tempo em que Bolsonaro discursou, ele pôde ver e ouvir sentado na primeira fila, mas não passou daí.

Na hora da oração, quando o presidente da Assembleia foi mencionado ao microfone, vaias irromperam no salão.

Erick é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, assim como o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) que, sem ocupar nenhum cargo público, ficou bem pertinho do presidente da República, seu correligionário.

Esse evento ficou sob organização do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp-ES), presidido por Romerito.

Este, aliás, é diretor-geral da Câmara de Vitória, presidida por Davi Esmael (PSD). Nem Davi nada pôde fazer para ajudar Erick.

Também pré-candidato ao governo, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) ficou no palco, junto com outros políticos, desde o início.

Horas depois, na Praça do Papa, onde Bolsonaro também discursou, em meio à Marcha para Jesus, Erick foi convidado a subir no trio elétrico. Novamente, o público vaiou ao ouvir o nome dele.

Erick não apareceu. De acordo com a assessoria do presidente da Assembleia, ele não estava na praça.

Coube a Manato organizar a motociata que o presidente da República liderou, entre Vitória e Vila Velha. O ex-deputado também divulgou, na véspera, um vídeo em que Bolsonaro endossa as candidaturas dele e do ex-senador Magno Malta, que disputa o Senado pelo PL.

É Manato quem tem a marca maior de bolsonarista, desde que disputou o governo, em 2018. Mas Erick e Guerino também tentam surfar na onda.

Um aliado do presidente da Assembleia disse à coluna crer que as vaias endereçadas ao republicano foram orquestradas por Manato, descontente com as movimentações do oponente.

"A DIREITA CONSERVADORA NÃO GOSTA DELE"

À coluna, o ex-deputado negou veementemente: "Nem tempo para isso eu tenho. Não adianta querer botar na minha conta. No Patrick Ribeiro até poderia ter (vaias combinadas), mas na Praça do Papa, um evento aberto, que tinha um monte de gente? Nem faz sentido isso".

Mas não deixou de alfinetar o oponente: "A direita conservadora não gosta dele (Erick Musso) por que até outro dia ele estava com (o governador) Casagrande e apoiou o lockdown", disparou.

Erick foi apoiado por Renato Casagrande (PSB) ao ser reeleito para comandar a Assembleia, em fevereiro de 2021, mas aos poucos foi se afastando do socialista, à medida que consolidava a pré-candidatura ao Palácio Anchieta.

Apoiou algumas medidas adotadas pelo socialista para conter o avanço da Covid-19 no estado, mas depois defendeu a abertura do comércio, quando o governo estava prestes a anunciar o relaxamento das ações.

VOTO BOLSOGRANDE

Quando a coluna cunhou o termo voto Bolsogrande não foi à toa. O ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho (Podemos), pré-candidato ao Senado, está aí para provar. Ele foi ao Espaço Patrick Ribeiro, mesmo sem ter se credenciado previamente, para ver Bolsonaro.

À coluna, disse ser um apoiador do presidente da República: "Voto nele, sou um apoiador, combina com as minhas ideias de centro-direita, família e religião".

O ex-secretário estadual de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos) chega para evento com o presidente da República, Jair Bolsonaro 9) Crédito: Letícia Gonçalves

Ramalho, no entanto, integrou o primeiro escalão do governo Casagrande e também apoia o socialista. "A equipe de governo tem feito um grande trabalho e é mais do que justo que eu apoie o governador Renato Casagrande. São dois grandes líderes", justiticou.

Para entrar no evento, Ramalho contou com a ajuda de Davi Esmael.