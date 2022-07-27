Arnaldinho Borgo: "Ramalho tem que ser candidato avulso ao Senado, é o único jeito"

Coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de segurança pública Crédito: Vitor Jubini

Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho deve ser lançado ao Senado pelo partido de forma avulsa, sem coligação, para garantir que permaneça no páreo.

Ramalho é bolsonarista, mas também aliado de Casagrande.

O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, está fechado em copas. Integrantes de outras siglas avaliam que Gilson precisa que Ramalho se lance a deputado federal.

O presidente do Podemos é pré-candidato à Câmara e há quem avalie que, sem Ramalho na chapa, talvez ele tenha que “descer” para a candidatura a uma vaga à Assembleia Legislativa.

O ex-secretário, por sua vez, está irredutível. É o Senado ou nada. Ele lembrou à coluna que Gilson Daniel e Casagrande garantiram que a disputa pelo Senado era certa.

Arnaldinho, que esteve à frente da formação das chapas de candidatos a deputado do Podemos, nega qualquer fragilidade.

“A chapa elege dois (deputados federais) sem Ramalho. Por que ele precisaria descer?”, aposta.

“E outra: quem disse que o principal candidato da chapa é o Gilson? O vice-presidente prefeito, Victor Linhalis, que é o ponta de lança”, complementou.

O problema é que Vila Velha já conta com outros pré-candidatos a federal de peso, como os ex-prefeitos Neucimar Fraga (PP) e Max Filho (PSDB).

Questionado se Gilson Daniel também endossaria a candidatura avulsa de Ramalho ao Senado, Arnaldinho desconversou: “Falta conversar com as lideranças do partido”.