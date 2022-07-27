Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Arnaldinho Borgo: "Ramalho tem que ser candidato avulso ao Senado, é o único jeito"

Prefeito de Vila Velha, integrante do partido do ex-secretário de Segurança, defende espaço para o coronel na disputa. Mas a incógnita é Gilson Daniel, presidente do Podemos

Públicado em 

27 jul 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de segurança pública
Coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de segurança pública Crédito: Vitor Jubini
Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), o ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho deve ser lançado ao Senado pelo partido de forma avulsa, sem coligação, para garantir que permaneça no páreo.
“É o único jeito”, resumiu. O governador Renato Casagrande (PSB) vai apoiar a reeleição da senadora Rose de Freitas (MDB), embora o socialista ainda não tenha declarado isso publicamente.
Na avaliação de Arnaldinho, a iminente saída do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) da corrida pelo Senado ajuda o intento de Ramalho de ser eleito à Casa.
Ramalho é bolsonarista, mas também aliado de Casagrande.
Ele procurou a ajuda do PP para impulsionar a pré-candidatura, mas depende, sobretudo, do próprio partido.
O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, está fechado em copas. Integrantes de outras siglas avaliam que Gilson precisa que Ramalho se lance a deputado federal.
O presidente do Podemos é pré-candidato à Câmara e há quem avalie que, sem Ramalho na chapa, talvez ele tenha que “descer” para a candidatura a uma vaga à Assembleia Legislativa.
O ex-secretário, por sua vez, está irredutível. É o Senado ou nada. Ele lembrou à coluna que Gilson Daniel e Casagrande garantiram que a disputa pelo Senado era certa.
Arnaldinho, que esteve à frente da formação das chapas de candidatos a deputado do Podemos, nega qualquer fragilidade.
“A chapa elege dois (deputados federais) sem Ramalho. Por que ele precisaria descer?”, aposta.
“E outra: quem disse que o principal candidato da chapa é o Gilson? O vice-presidente prefeito, Victor Linhalis, que é o ponta de lança”, complementou.
O problema é que Vila Velha já conta com outros pré-candidatos a federal de peso, como os ex-prefeitos Neucimar Fraga (PP) e Max Filho (PSDB).
Questionado se Gilson Daniel também endossaria a candidatura avulsa de Ramalho ao Senado, Arnaldinho desconversou: “Falta conversar com as lideranças do partido”.
O governador Renato Casagrande, por sua vez, diz que "a questão do Senado é uma questão que os partidos estão decidindo. Nos próximos dias, até sábado, isso vai estar encaminhado".

LEIA MAIS 

Armandinho Fontoura vai ser eleito para presidir a Câmara de Vitória

No ES, o Bolsoevangelismo se destaca na Marcha para Jesus

Bolsonaro no ES: Erick Musso é vaiado e aliados culpam Manato

As apostas para disputar o governo do ES ... em 2026

Após se encontrar com ex-presidente, Rose diz que apoiaria Lula

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Senado Federal Arnaldinho Borgo Coronel Alexandre Ramalho Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados