PSOL lança pré-candidatura de Gilbertinho Campos ao Senado

Gilbertinho Campos é pré-candidato a senador pelo Psol Crédito: Sérgio Cardoso/Psol/Divulgação

Com a promessa de estabelecer diálogo com o povo capixaba a partir de um projeto diferente dos demais pré-candidatos, o Psol lança nesta sexta-feira (20) a pré-candidatura de Gilbertinho Campos a senador nas eleições 2022

Ele é auditor fiscal aposentado da Receita Estadual e afirma ter como diferencial o fato de representar uma candidatura negra e estar em um partido de esquerda que defende um mandato em que as propostas são construídas pelo povo, aqueles que efetivamente serão beneficiados.

"Sou militante do movimento negro há mais de 40 anos. Há necessidade de termos candidatos negros, LGBTQI+ para ocupar esse espaço de poder, para poder ter um diferencial, discutir as opressões, dialogar com setores da sociedade que sofrem opressão e também entrar no debate político de todo o país, na esperança de superarmos tudo o que estamos vivendo hoje", ressalta o agora pré-candidato ao Senado.

Gilbertinho disputou sua primeira eleição em 2020, quando concorreu ao cargo de prefeito de Vitória, ficando em 9º lugar com 1.408 votos (0,82%). Agora ele tem como uma de suas plataformas combater o discurso de ódio que tem sido disseminado na sociedade.

Para tornar a sua pré-candidatura competitiva, ele destaca que o seu partido vai tentar construir um diálogo com a Rede, legenda com a qual o Psol formou federação que perdurará pelos próximos quatro anos. As duas siglas nunca estiveram próximas no Espírito Santo e a Rede tem o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos como pré-candidato a governador do Estado

Ele esclareceu que. nas conversas realizadas esta semana entre as direções estaduais e nacionais dos dois partidos, ficou claro que a exigência da Rede é a candidatura a governador, mas não há obrigação em relação aos demais cargos majoritários. Com isso, o Psol está pleiteando a vaga ao Senado na chapa. Novas conversas devem ser realizadas na próxima semana.

Assim como o Psol não enviou representante no lançamento da pré-candidatura de Audifax ao governo , o ex-prefeito da Serra também não tinha confirmado presença no evento de lançamento de Gilbertinho marcado para a noite desta sexta-feira (20) no Centro de Vitória. Ele alegou ter agenda programada no interior.

MUITOS INTERESSADOS NA DISPUTA

Com Gilbertinho, a disputa pela única vaga de senador pelo Espírito Santo este ano já tem mais de 10 interessados. Entre os pré-candidatos já declarados estão: a senadora Rose de Freitas (MDB), o ex-senador Magno Malta (PL), o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Nelson Junior (Avante), o ex-vice-governador César Colnago (PSD) e o Coronel Ramalho (Podemos).