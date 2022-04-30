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Eleições 2022

Sem PSOL, Audifax Barcelos lança pré-candidatura ao governo do ES

O ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos, lançou seu nome para disputar o governo do ES na manhã deste sábado (30), em evento realizado no bairro Laranjeiras
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 abr 2022 às 14:31

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 14:31

Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos
Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos Crédito: Victor Mateus
O ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), lançou na manhã deste sábado (30) sua pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. O evento, realizado no bairro Laranjeiras, não contou com a participação de representantes do PSOL, com quem o partido do candidato firmou em nível nacional uma federação. 
Audifax relatou que promoveu uma reunião com as lideranças do PSOL esta semana e falou sobre o evento que realizaria. “Conversamos e, automaticamente, eles foram convidados. A única que me ligou foi a vereadora Camila Valadão, informando que tinha um compromisso e não poderia participar”.
Seu projeto ao governo do Estado, segundo o ex-prefeito, não está atrelado a nenhuma candidatura nacional. “Aqui estamos livres, e podemos apoiar ou não o candidato da Rede. Até agosto vamos definir com qual projeto nacional iremos conversar”, disse. Em nível nacional esta semana a Federação Rede e PSOL declarou apoio a Luís Inácio Lula da Silva (PT). 
Durante seu discurso ele destacou que nos períodos em que administrou a Serra teve que conviver com quatro presidentes: Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Soube como tratar com cada um deles. "E não será Lula ou Bolsonaro que irão administrar o Espírito Santo”, disse.
Lembrou que todos os partidos vão ter até o dia 5 de agosto para dialogar e fechar as composições. “E vamos fazer isto. Até agosto vamos trazer outras forças para este projeto”, destacou. O evento deste sábado (30), segundo relato do próprio Audifax, contou com a presença somente de um representante do Solidariedade.
Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos
Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos Crédito: Victor Mateus

PROJETOS PARA O ES

No discurso de lançamento de sua pré-candidatura, Audifax fez críticas ao atual titular do Palácio Anchieta, Renato Casagrande, afirmando “que ele não é gestor”. “Afirmo isto pelos resultados que temos visto, pelo que vi nos 78 municípios que visitei, pelos problemas que enfrentamos em diversas áreas, como saúde, educação, segurança”.
E citou alguns exemplos: "Há municípios em que as pessoas ainda precisam vir a Vitória para fazer hemodiálise. Para tirar uma carteira de identidade no Estado, as pessoas precisam de um dia, ao contrário do Rio e São Paulo, onde o documento é feito em 1 hora”.
Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos
Lançamento da pré-candidatura de Audifax Barcelos Crédito: Victor Mateus
Na avaliação do ex-prefeito, as secretarias estaduais com resultados pouco eficientes, não estão sendo cobradas por um trabalho melhor. “Os resultados poderiam ser muito melhores, porque dinheiro tem e muito. E não adianta só focar em obra, que é importante, mas tem que ter mais políticas sociais, coisa simples, como cuidar da vida das pessoas, o que não acontece”.
Seu próximo passo, informou, será construir o projeto em todos os municípios que visitou. “Vou ser um governador municipalista. Vamos construir o projeto de nossa candidatura para todos eles”, disse, informando que fará o lançamento de sua candidatura nas dez regiões capixabas.

CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Segundo Audifax, a Rede no Estado vai disputar as eleições com a chapa completa, com candidatos ao governo, além dos deputados estaduais e federais. “Conseguimos montar a chapa completa”, afirmou. Os nome para os cargos de senador e de vice-governador, segundo ele, serão apresentados nos próximos meses.
Em clima de festa, os nomes dos que disputam uma vaga para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados foram anunciados logo após o discurso de Audifax.
o Maguila e a Bereta. Os animais, que atraíram a atenção, pertencem à vereadora da Serra, Raphaela Moraes, que vai disputar uma cadeira federal, e ao veterinário Thiago Oliveira, que briga por uma vaga estadual, respectivamente.
Pré-candidatos Thiago e a Raphaela, com Bereta e Magila Crédito: Vilmara Fernandes
Dois destes representantes estavam acompanhados de seus cães: o Maguila e a Bereta. Os animais, que atraíram a atenção, pertencem à vereadora da Serra, Raphaela Moraes, que vai disputar uma cadeira federal, e ao veterinário Thiago Oliveira, que briga por uma vaga estadual, respectivamente.
A vereadora explicou que uma das alas da Rede nacional é voltada para trabalhos destinados à defesa dos animais.
O evento contou ainda com a participação de Gustavo de Biase, coordenador da Rede estadual, e de Wesley Diógenes, porta-voz da Rede Nacional. Havia ainda representantes do Solidariedade e do PSD.

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