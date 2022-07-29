A ascensão e a derrubada de Sérgio Meneguelli

Ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli durante live em que suplicou para ser mantido na disputa pelo Senado Crédito: Facebook/Sérgio Meneguelli

Sérgio Meneguelli decidiu não disputar a reeleição para a Prefeitura de Colatina em 2020. Ficou na planície, sem mandato e sem cargo público, de lá pra cá. Mas manteve-se em evidência graças a sua arma secreta, que é bastante conhecida: a popularidade nas redes sociais.

Foi impulsionado por isso que, antes de deixar o mandato, em dezembro de 2020, ele se encontrou, em Brasília, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (na época sem partido).

Em dezembro de 2021, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, esteve em Vitória e afirmou que o partido tinha dois pré-candidatos à vaga: Meneguelli e o deputado federal Amaro Neto. Mas Pereira preferia que Amaro tentasse a reeleição. E assim foi feito.

O ex-prefeito de Colatina, no entanto, nunca pareceu bem ambientado no partido. E não foram poucas as vezes em que a pré-candidatura dele balançou.

Apesar disso, após conceder uma entrevista ao site ES 360, em junho, em que dizia "não ter nada de conservador", sendo que o conservadorismo é basicamente a marca e slogan do Republicanos, foi vítima de fogo amigo.

O vereador de Vila Velha e secretário-geral estadual do partido, Devanir Ferreira, por exemplo, criticou o ex-prefeito de Colatina na tribuna da Câmara: "Eu não sei o que ele estava fazendo ao lado do presidente da República, que é conservador", ironizou.

Cerca de duas semanas após a afirmação de Marcos Pereira, no entanto, lá estava o ex-prefeito na corda bamba de novo.

O próprio Pereira, de acordo com uma fonte do Republicanos, ligou para o presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro, na última sexta-feira (22), e pediu que o ex-prefeito fosse retirado da corrida. Isso após ouvir solicitação de Bolsonaro, que é aliado e correligionário de Magno Malta.

O ex-senador negou ter feito qualquer intervenção para tirar Meneguelli do caminho.

Mas o fato é que ele foi retirado.

O partido certamente levou em conta que, uma vez eleito ao Senado, o ex-prefeito, que já não parecia ter muita afinidade com a legenda, poderia mudar de sigla sem problemas. Não há norma para impedir a infidelidade partidária dos ocupantes desse cargo.

Meneguelli não é um homem partidário, sustenta-se basicamente nas redes sociais e em frases como "Eu amo Colatina". Aliás, pouco tenta mostrar como poderia ser um bom legislador.

O Republicanos perdeu, assim, um forte candidato ao Senado, e o substituiu pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso , que tem bem menos chances de vencer, apesar de disputar o mesmo nicho eleitoral que Magno: o público conservador e evangélico.

A ANIQUILAÇÃO

Meneguelli não assistiu a toda essa movimentação calado. Além de atender à coluna e falar nas forças estranhas, ele também lembrou que o presidente nacional do Republicanos "deu a palavra", a garantia a ele de que teria espaço para concorrer ao Senado.

Também pontuou não acreditar que Bolsonaro "faria jogo sujo".

Ainda na segunda-feira, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o ex-prefeito apareceu suplicante:

"Peço pelo amor de Deus, capixabas, pessoas do bem, não deixem aniquilar uma campanha que não tem ficha suja, que está liderando as pesquisas, que recebeu vários prêmios como prefeito".

A aniquilação, no entanto, veio.

A Meneguelli foi oferecido, pelo Republicanos, uma vaga para disputar a Assembleia Legislativa, um status, obviamente, muito menor do que o cargo majoritário que ele almejava.

O ex-prefeito não tem como disputar o Senado por outra legenda. O prazo de filiação para quem quer concorrer nestas eleições terminou em abril.

candidata a deputada federal Geovana Quinta; o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Erick Musso e o pré-candidato a deputado estadual Marcos Guerra. Todos do Republicanos Crédito: Instagram/Geovana Quinta

Nesta quinta-feira, houve uma mudança de tom. Ao menos publicamente. Meneguelli apareceu sorridente em uma foto com a pré-candidata a deputada federal Geovana Quinta; o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Erick Musso e o pré-candidato a deputado estadual Marcos Guerra. Todos do Republicanos.

A palavra de ordem na postagem da imagem nas redes sociais, por parte dos integrantes da foto foi: união.