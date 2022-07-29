O que levou o PT a apoiar Rose de Freitas para o Senado no ES

O principal, de acordo com integrantes do PT ouvidos pela coluna, é que Rose seja um palanque simpático ao ex-presidente Lula
, uma vez que elegê-lo à Presidência da República é a prioridade da legenda.
O endosso a Rose foi chancelado pela direção nacional do PT na quarta-feira (27) e comunicado ao diretório estadual nesta quinta (28).
E, de novo, mesmo assim, o PT espera apoio de Rose ao ex-presidente. Não haveria muita dificuldade prática quanto a isso.
Antes disso, ao lado de Tebet, quando a senadora do Mato Grosso do Sul esteve em Vitória, Rose declarou não ter nenhuma objeção à chegada do PT ao arco de alianças do governador Renato Casagrande
(PSB), do qual o MDB faz parte.
Isso, no entanto, já foi descartado, o que desagradou a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares, até então uma das pré-candidatas do PT ao Senado.
Em "carta ao povo capixaba", ela considerou a decisão "equivocada". O outro pré-candidato do partido ao Senado era o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte.
O PT também conseguiu negociar participação no futuro governo, comandando alguma secretaria, se, é claro, o atual chefe do Executivo estadual for reeleito.