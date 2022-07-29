O que levou o PT a apoiar Rose de Freitas para o Senado no ES

Senadora Rose de Freitas discursa em plenário Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O principal, de acordo com integrantes do PT ouvidos pela coluna, é que Rose seja um palanque simpático ao ex-presidente Lula , uma vez que elegê-lo à Presidência da República é a prioridade da legenda.

O endosso a Rose foi chancelado pela direção nacional do PT na quarta-feira (27) e comunicado ao diretório estadual nesta quinta (28).

E, de novo, mesmo assim, o PT espera apoio de Rose ao ex-presidente. Não haveria muita dificuldade prática quanto a isso.

Antes disso, ao lado de Tebet, quando a senadora do Mato Grosso do Sul esteve em Vitória, Rose declarou não ter nenhuma objeção à chegada do PT ao arco de alianças do governador Renato Casagrande (PSB), do qual o MDB faz parte.

Isso, no entanto, já foi descartado, o que desagradou a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares, até então uma das pré-candidatas do PT ao Senado.

Em "carta ao povo capixaba", ela considerou a decisão "equivocada". O outro pré-candidato do partido ao Senado era o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte.

O FATOR LULA

O que levou o PT a subir no palanque do governador e retirar a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao Palácio Anchieta não foi a oferta de espaço para disputar mais uma cadeira de senador e tampouco ser vice na chapa do socialista – vaga que coube ao tucano Ricardo Ferraço – e sim o acordo nacional que une petistas e socialistas.