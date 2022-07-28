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Eleições 2022

PT não vai ter candidatura avulsa ao Senado no ES e tenta emplacar suplente

Uma das pré-candidatas do partido, Célia Tavares divulgou carta em que diz considerar a decisão "equivocada". Sigla quer indicar o primeiro suplente de Rose de Freitas (MDB)

Públicado em 

28 jul 2022 às 16:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Célia Tavares, candidata a prefeita de Cariacica, participando do debate de Agazeta, em Vitória
Célia Tavares era pré-candidata ao Senado pelo PT Crédito: Ricardo Medeiros
O PT, que retirou a candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo e se aliou ao governador Renato Casagrande (PSB), não vai ter também candidato ao Senado.
Na coligação do socialista não há espaço para tal. Embora isso não tenha sido oficializado, o nome da senadora Rose de Freitas (MDB) já está selado como o que vai receber o apoio do bloco governista.
Casagrande busca a reeleição.
Ao PT, restaria apenas lançar uma candidatura avulsa. Para isso, não poderia se coligar com o PSB e os demais partidos aliados na disputa pelo governo e tampouco formar outra coligação para o Senado. Estaria, portanto, isolado.
Mas essa possibilidade já está descartada, de acordo com a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares, que era uma das pré-candidatas do partido ao Senado.
Em uma "carta ao povo capixaba", divulgada nesta quinta-feira (28), Célia diz considerar "uma decisão equivocada, pois poderíamos muito bem apoiar a reeleição do governador e tocar nossa candidatura ao Senado".
Para o governador não seria bom negócio. O PT soma tempo de propagada de TV e rádio à coligação.
Célia diz, ainda na carta, que "a possibilidade de candidatura avulsa ao Senado foi retirada em nome do acordo nacional".
O acordo é o mesmo que levou à retirada de Contarato do páreo, a parceria com o PSB de Casagrande.

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O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. O vice na chapa é o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, neosocialista.
O ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte também era pré-candidato do PT ao Senado, disputava o espaço com Célia Tavares.
Rose de Freitas já sinalizou para o PT, até cogitou apoiar Lula, se essa fosse a decisão do MDB nacional, e se encontrou com o petista. O partido de Rose, no entanto, sacramentou em convenção a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) ao Palácio do Planalto.
SUPLENTE
O PT, nos bastidores, tenta emplacar o primeiro suplente da senadora. Um dos cotados é o ex-deputado estadual Genivaldo Lievore.
Mas uma pessoa próxima a Rose avalia que "o PT chegou tarde à discussão". O nome mais forte para ser suplente da emedebista é o empresário Léo de Castro (PSDB).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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