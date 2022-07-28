PT não vai ter candidatura avulsa ao Senado no ES e tenta emplacar suplente

Célia Tavares era pré-candidata ao Senado pelo PT Crédito: Ricardo Medeiros

Casagrande busca a reeleição.

Ao PT, restaria apenas lançar uma candidatura avulsa. Para isso, não poderia se coligar com o PSB e os demais partidos aliados na disputa pelo governo e tampouco formar outra coligação para o Senado. Estaria, portanto, isolado.

Mas essa possibilidade já está descartada, de acordo com a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares, que era uma das pré-candidatas do partido ao Senado.

Em uma "carta ao povo capixaba", divulgada nesta quinta-feira (28), Célia diz considerar "uma decisão equivocada, pois poderíamos muito bem apoiar a reeleição do governador e tocar nossa candidatura ao Senado".

Para o governador não seria bom negócio. O PT soma tempo de propagada de TV e rádio à coligação.

Célia diz, ainda na carta, que "a possibilidade de candidatura avulsa ao Senado foi retirada em nome do acordo nacional".

O acordo é o mesmo que levou à retirada de Contarato do páreo, a parceria com o PSB de Casagrande.

O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. O vice na chapa é o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, neosocialista.

O ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte também era pré-candidato do PT ao Senado, disputava o espaço com Célia Tavares.

Rose de Freitas já sinalizou para o PT, até cogitou apoiar Lula, se essa fosse a decisão do MDB nacional , e se encontrou com o petista. O partido de Rose, no entanto, sacramentou em convenção a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) ao Palácio do Planalto.

SUPLENTE

O PT, nos bastidores, tenta emplacar o primeiro suplente da senadora. Um dos cotados é o ex-deputado estadual Genivaldo Lievore.