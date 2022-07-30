Meneguelli candidato ao governo do ES? Republicanos nega nova reviravolta

E essa segue como a palavra de ordem, conforme a coluna apurou com pessoas próximas à cúpula do partido.
Após ler na coluna que Devanir classificou como "zero" a possibilidade de o ex-prefeito de Colatina ser lançado ao Palácio Anchieta, Meneguelli quebrou o silêncio e enviou à coluna uma frase: "Não houve discussão formal com o partido sobre candidatura minha ao governo. Logo, não fui barrado. Mas o futuro a Deus pertence".
Meneguelli foi rifado, de acordo com fontes do Republicanos, por iniciativa do presidente nacional da agremiação, Marcos Pereira, depois que este foi procurado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).
O intento seria ajudar o correligionário Magno Malta (PL), que quer voltar a ser senador.
O contato de Pereira foi feito com o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.
Questionado, na sexta-feira, se houve interferência da direção nacional na retirada de Meneguelli do páreo, Erick Musso disse que a ele, pessoalmente, não chegou esse pedido. "A mim, não". Não afirmou, portanto, que a ordem não foi recebida por outros membros da legenda.
Após a publicação desta coluna, Roberto Carneiro entrou em contato: “Deixar claro que nunca houve discussão da candidatura de Sérgio ao governo, portanto o que nunca existiu não pode ser barrado”.
O título da coluna dizia que o Republicanos "barra" nova reviravolta. Depois da declaração de Carneiro, a palavra foi substituída por "nega". De qualquer forma, a manifestação de Carneiro joga mais um balde de água fria nas pretensões de Meneguelli e seus aliados.
"O clima interno no Republicanos é de união e Serginho tem estado conosco como um parceiro e amigo", complementou Carneiro.
Magno Malta negou ter feito qualquer intervenção para que a candidatura do ex-prefeito de Colatina ao Senado fosse descartada.
Meneguelli creditou a Magno a orquestração da manobra.
Pessoas próximas a Meneguelli dizem que ele está, obviamente, magoado e triste com o desfecho da própria pré-candidatura ao Senado e avalia se parte para a corrida por uma cadeira de deputado estadual.
Mas ele acalentava a possibilidade de tentar o governo.
Atualização
30/07/2022 - 12:55
