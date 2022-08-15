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Eleições 2022

Candidato ao governo do ES, Manato declara R$ 10 milhões em patrimônio

Médico, que também concorreu ao cargo de governador em 2018, teve um aumento de R$ 8 milhões em seu patrimônio nos últimos quatro anos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:52

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:52

Carlos Manato (PL), durante convenção partidária que confirmou seu nome para a disputa ao governo do ES
Carlos Manato (PL), durante convenção partidária que confirmou seu nome para a disputa ao governo do ES Crédito: Thiago Coutinho
Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PL, Carlos Manato declarou um patrimônio de R$ 10.242.436,66 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 8.043.886,34 maior do que o declarado em 2018, quando Manato disputou o Palácio Anchieta, mas não se elegeu. Na época, os bens do candidato somavam R$ 2.198.550,32. 
Neste ano, entre os bens de maior valor listados por Manato, que é médico especializado em ginecologia e obstetrícia e foi e foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2018, estão um apartamento de R$ 2,7 milhão, um terreno de R$ 1,5 milhão, participações societárias que somam R$ 1.986.220,00 e quotas e quinhões de capital no valor de R$ 680.000,00.
Sob as rubricas de "outros bens e direitos", foi declarado um montante de R$ 720.158,08. Também há uma entrada de R$ 700.000,00 em "outros bens imóveis". 

VEJA OS BENS DECLARADOS POR MANATO (PL)

  • Loja: R$ 36.738,00
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 680.000,00
  • Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$50.000,00
  • Apartamento: R$ 250.000,00
  • Apartamento:  R$ 2.700.000,00
  • Terreno: R$ 1.500.000,00
  • Terreno: R$ 220.000,00
  • Terreno: R$ 400.000,00
  • Terreno: R$ 115.000,00
  • Outros bens imóveis: R$ 350.000,00
  • Outros bens imóveis:  R$ 700.000,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.000,00
  • Outros bens e direitos:  R$ 720.158,08
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 494,79
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.520,20
  • Crédito decorrente de empréstimo: R$ 130.000,00
  • Crédito decorrente de empréstimo: R$ 120.000,00
  • Outras participações societárias: R$ 185.346,06
  • Outras participações societárias: R$ 1.986.220,00
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 8.221,53
  • Sala ou conjunto: R$ 36.738,00
  • Casa:  R$ 50.000,00
Na declaração feita por Manato ao TSE em 2018, constavam dois apartamentos, assim como no rol de bens deste ano. Um deles foi avaliado na época em R$ 16.078,31 e outro em R$ 486.750,00. Há quatro anos, havia apenas um terreno e nenhuma casa. Já na declaração deste ano, há uma casa de R$ 50 mil e quatro terrenos, que somam R$ 2.235.000,00. 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz os registros patrimoniais de Manato desde a eleição de 2006, quando ele foi reeleito para o cargo de deputado federal pelo PDT. Na época, o candidato declarou um patrimônio de R$ 468.000,94.
Em 2010, quando venceu novamente a disputa para o mesmo cargo, os bens declarados somavam R$ 1.359.647,49. Já em 2014, ano em que venceu a disputa a deputado federal pelo Solidariedade, o patrimônio era de R$ 1.747.256,17. 

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Procurado para comentar a sua evolução patrimonial, Manato reforçou que não exerceu mandato nos últimos quatro anos. O candidato, no entanto, ocupou a chefia da Secretaria Especial para a Câmara dos Deputados da Casa Civil em 2019. 
"Trabalhei lá por cinco meses, e a remuneração era baixa. Meu dinheiro é da iniciativa privada. Vendemos alguns patrimônios meus que estavam com valores defasados, eles foram atualizados e tive que pagar ganho de capital", explicou. 
"Vendemos o hospital Metropolitano, eu e Soraya (Manato, deputada federal e esposa de Carlos Manato) no dia primeiro de novembro de 2018. Nós éramos sócios fundadores do hospital, com 5,5% cada um de participação. Pegamos o patrimônio da venda e abrimos uma imobiliária. Por meio dela, alugamos os imóveis do hospital para o comprador e atual dono", pontou o candidato.
Vice na chapa de Manato, o empresário Bruno Lourenço declarou R$ 852.275,40 em patrimônio. Os bens listados são um terreno de R$ 250 mil e participações societárias que somam R$ 600 mil, além de aplicações e investimentos no valor de R$ 2.275,40. 
O TSE deixou de informar o detalhamento dos bens declarados por candidatos. Segundo a Corte, a mudança em relação às regras vigentes durante as últimas eleições está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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