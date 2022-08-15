Candidato ao governo do ES, Manato declara R$ 10 milhões em patrimônio

Carlos Manato (PL), durante convenção partidária que confirmou seu nome para a disputa ao governo do ES Crédito: Thiago Coutinho

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PL, Carlos Manato declarou um patrimônio de R$ 10.242.436,66 ao Tribunal Superior Eleitoral neste ano. O valor é R$ 8.043.886,34 maior do que o declarado em 2018, quando Manato disputou o Palácio Anchieta, mas não se elegeu. Na época, os bens do candidato somavam R$ 2.198.550,32.

Neste ano, entre os bens de maior valor listados por Manato, que é médico especializado em ginecologia e obstetrícia e foi e foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2018, estão um apartamento de R$ 2,7 milhão, um terreno de R$ 1,5 milhão, participações societárias que somam R$ 1.986.220,00 e quotas e quinhões de capital no valor de R$ 680.000,00.

Sob as rubricas de "outros bens e direitos", foi declarado um montante de R$ 720.158,08. Também há uma entrada de R$ 700.000,00 em "outros bens imóveis".

VEJA OS BENS DECLARADOS POR MANATO (PL)

Loja: R$ 36.738,00



Quotas ou quinhões de capital: R$ 680.000,00



Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$50.000,00



Apartamento: R$ 250.000,00



Apartamento: R$ 2.700.000,00



Terreno: R$ 1.500.000,00



Terreno: R$ 220.000,00

Terreno: R$ 400.000,00

Terreno: R$ 115.000,00

Outros bens imóveis: R$ 350.000,00



Outros bens imóveis: R$ 700.000,00



Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.000,00



Outros bens e direitos: R$ 720.158,08

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 494,79



Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.520,20



Crédito decorrente de empréstimo: R$ 130.000,00



Crédito decorrente de empréstimo: R$ 120.000,00



Outras participações societárias: R$ 185.346,06



Outras participações societárias: R$ 1.986.220,00



Outras aplicações e Investimentos: R$ 8.221,53



Sala ou conjunto: R$ 36.738,00



Casa: R$ 50.000,00

Na declaração feita por Manato ao TSE em 2018, constavam dois apartamentos, assim como no rol de bens deste ano. Um deles foi avaliado na época em R$ 16.078,31 e outro em R$ 486.750,00. Há quatro anos, havia apenas um terreno e nenhuma casa. Já na declaração deste ano, há uma casa de R$ 50 mil e quatro terrenos, que somam R$ 2.235.000,00.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz os registros patrimoniais de Manato desde a eleição de 2006, quando ele foi reeleito para o cargo de deputado federal pelo PDT. Na época, o candidato declarou um patrimônio de R$ 468.000,94.

Em 2010, quando venceu novamente a disputa para o mesmo cargo, os bens declarados somavam R$ 1.359.647,49. Já em 2014, ano em que venceu a disputa a deputado federal pelo Solidariedade, o patrimônio era de R$ 1.747.256,17.

Procurado para comentar a sua evolução patrimonial, Manato reforçou que não exerceu mandato nos últimos quatro anos. O candidato, no entanto, ocupou a chefia da Secretaria Especial para a Câmara dos Deputados da Casa Civil em 2019.

"Trabalhei lá por cinco meses, e a remuneração era baixa. Meu dinheiro é da iniciativa privada. Vendemos alguns patrimônios meus que estavam com valores defasados, eles foram atualizados e tive que pagar ganho de capital", explicou.

"Vendemos o hospital Metropolitano, eu e Soraya (Manato, deputada federal e esposa de Carlos Manato) no dia primeiro de novembro de 2018. Nós éramos sócios fundadores do hospital, com 5,5% cada um de participação. Pegamos o patrimônio da venda e abrimos uma imobiliária. Por meio dela, alugamos os imóveis do hospital para o comprador e atual dono", pontou o candidato.

Vice na chapa de Manato, o empresário Bruno Lourenço declarou R$ 852.275,40 em patrimônio. Os bens listados são um terreno de R$ 250 mil e participações societárias que somam R$ 600 mil, além de aplicações e investimentos no valor de R$ 2.275,40.