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Eleições 2022

Candidato ao governo do ES, Audifax declara R$ 1,5 milhão em patrimônio

Ex-prefeito teve um aumento de R$ 931 mil em bens declarados à Justiça Eleitoral em relação a 2016, quando foi reeleito para comandar o Executivo da Serra
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

15 ago 2022 às 12:32

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:32

Audifax Barcelos (Rede), candidato ao governo do Espírito Santo
Audifax Barcelos (Rede), candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Thiago Coutinho/ A Gazeta
Candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2022, Audifax Barcelos (Rede) declarou um patrimônio de R$ 1.570.000,00  à Justiça Eleitoral. O valor é 931.005,79 acima do de 2016, quando ele foi reeleito prefeito da Serra, ocasião em declarou R$ 638.994,21 em bens, e mais de R$ 1 milhão maior do que em 2012, ano em que foi eleito para o Executivo da Serra, quando declarou R$ 511.380,11. 
Neste ano, o bem de maior valor é um apartamento de R$ 700 mil, seguido de uma casa de R$ 300 mil e de outro apartamento de R$ 250 mil. Na ficha do candidato publicada pela Justiça Eleitoral também consta um veículo e um imóvel, cada um com valor de R$ 150 mil, e um depósito bancário de R$ 20 mil. 

VEJA OS BENS DECLARADOS POR AUDIFAX BARCELOS (REDE)

  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 150.000,00
  • Casa: R$ 700.000,00
  • Casa:  R$ 300.000,00
  • Sala ou conjunto: R$ 150.000,00
  • Apartamento: R$ 250.000,00
  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 20.000,00
Na declaração feita por Audifax em 2016, constavam duas casas e um apartamento, assim como no rol de bens deste ano. Uma das residências foi avaliada, na época, em R$ 186.752,69 e a outra em R$ 242.880,52. Já o apartamento teve seu valor declarado de R$ 71.135,71. 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz os registros patrimoniais de Audifax desde a eleição de 2004, quando foi eleito prefeito da Serra pela primeira vez, pelo PDT. Na ocasião, o candidato não tinha nenhum bem declarado. Em 2010, quando venceu o pleito para deputado federal pelo PSB, Audifax declarou R$ 633 mil em patrimônio. Entre os bens listados, estavam dois veículos, que somavam R$ 53 mil; uma sala ou conjunto R$ 80 mil; e duas casas, que juntas perfaziam a quantia de R$ 500 mil. 

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Procurado para comentar a sua evolução patrimonial, Audifax informou, por meio da assessoria de imprensa, que a evolução do seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral "se deve ao fato, único e exclusivamente, de serem bens que mantém em comum com a esposa, ao contrário do patrimônio declarado em 2016, em que candidato figurava sozinho como titular da posse dos bens ora registrados".
Vice na chapa de Audifax, a tenente Carla Andresa (Solidariedade), do Corpo de Bombeiros, declarou ter R$ 270.500,00 em patrimônio. Os maiores valores estão alocados em dois apartamentos, de R$ 145 mil e de R$ 56 mil. Completam a lista de bens três veículos, que somam R$ 69,5 mil. 
O TSE deixou de informar o detalhamento dos bens declarados por candidatos, a exemplo das empresas em que os postulantes têm participação societária. Segundo a Corte Eleitoral, a mudança em relação às regras vigentes durante as últimas eleições está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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