Saiba quem já registrou candidatura no ES; prazo termina segunda (15)

Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a proximidade do fim do prazo para realizar o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, a maior parte dos pré-candidatos oficializados em convenção pelos partidos no Espírito Santo ainda não cumpriu com a formalidade, que é exigência para disputar a eleição em outubro.

Pela internet, o horário para entrega da documentação é até às 8 horas de segunda-feira (15). E, presencialmente, até 19 horas do mesmo dia. Até às 19 horas desta sexta-feira (12), apenas três candidatos ao governo do Estado , enviaram a documentação necessária. São eles:

Renato Casagrande (PSB), atual governador e candidato à reeleição;

Aridelmo Teixeira (Novo), empresário;

Vinicius Sousa (PSTU), capitão da PM.

Já as candidaturas de Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Cláudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD) ainda não constam no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A equipe de comunicação de Guerino informou apenas que ele realizará o registro até segunda (15). O mesmo foi informado pela assessoria de Audifax.

A equipe de Manato, por sua vez, informou que apesar de o pré-candidato já ter escolhido o seu vice, o empresário Bruno Lourenço (PTB), “segue as articulações para agregar outros aliados, o que pode ser feito até o próximo dia 15, como previsto na legislação eleitoral. Portanto, o registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve ocorrer nos próximos dias.”

O presidente estadual do PRTB, Antonio Bungenstab, confirmou que sua candidatura na disputa ao Senado, assim como a candidatura de Cláudio Paiva no pleito pelo governo do Estado foram registrados no CANDex, sistema da Justiça Eleitoral, na tarde desta sexta (12), embora seus nomes ainda não constem no DivulgaCand.

Dois oito oficializados para a disputa ao Senado , Erick Musso (Republicanos), Idalecio Carone (Agir), Filipe Skiter (PSTU) e Gilberto Campos (PSOL) já estão registrados na plataforma. Além de Bungenstab, ainda não constam as candidaturas de Magno Malta (PL), Rose de Freitas (MDB) e Nelson Júnior (Avante).

A disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) já está mais consolidada, com 428 candidatos a deputado estadual registrados. Outras 148 pessoas se registraram para pleitear cargos na Câmara Federal.

O QUE FALTA DEFINIR

A data-limite para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral é no dia 15 de agosto, e muitos partidos agora correm contra o relógio para amarrar as pontas soltas. Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede), candidatos ao governo do Estado, por exemplo, ainda não apontaram quem será o vice na chapa.

Além disso, alguns candidatos à cadeira no Senado não apresentaram ainda os nomes dos suplentes. É o caso de Rose de Freitas (MDB) e Magno Malta (PL). Cada senador precisa ter dois.