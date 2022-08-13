Audifax anuncia Tenente Andresa como vice na corrida ao governo do ES

Tenente Carla Andresa, o ex-prefeito Audifax Barcelos (Rede) e o pastor Nelson Junior (Avante), em evento na sede do Solidariedade Crédito: Natalia Bourguignon

Candidato ao governo do Espírito Santo, Audifax Barcelos (Rede) anunciou neste sábado (13) que a tenente do Corpo de Bombeiros Carla Andresa Silva (Solidariedade) vai compor a chapa como vice em sua corrida ao Palácio Anchieta. A militar de 35 anos é estreante nas urnas.

Segundo o candidato, a escolha se deu por três características: por ela ser mulher, por ser jovem e pela ligação dela com a área de segurança pública. Na mesma reunião, realizada na sede do Solidariedade, em Vila Velha, Audifax ainda anunciou que apoiará o pastor Nelson Junior (Avante) para o Senado.

"Diferentemente do atual governo, para nós a segurança pública será prioridade. Trazer alguém que é militar, treinado, para defender a vida é um questão que vai nos ajudar muito a combater a violência, não só contra a mulher. A ideia é mostrar para a sociedade que a segurança será nosso foco, diferente do atual governo", afirmou Audifax, ao anunciar o nome da tenente.

Nacionalmente, a Rede está federada com o PSOL pelos próximos quatro anos, arranjo que dá à união status de um único partido, válido para todas as disputas. As tradicionais coligações, contudo, ainda são possíveis nas chapas majoritárias (senado, governo e presidente).



No Espírito Santo, a federação Rede-PSOL lançou Gilberto Campos (PSOL) para disputar a cadeira de senador. Porém, Audifax afirmou que pedirá votos para o pastor Nelson Junior, ainda que já haja candidato da federação.

"Meu candidato a senador é o Nelson Junior. O candidato para quem eu pedirei voto, que estará do nosso lado das caminhadas. Vamos fazer material casado juntos. Ele jovem, é cristão, um escritor, ele está preparado e capacitado para ser senador. É um homem de família. Tem esse compromisso com a vida, que a gente entende que está faltando no nosso Estado", disse Audifax, no evento deste sábado.

Assim, o Avante entra na coligação Rede-PSOL e Solidariedade apenas na disputa para governo do Estado, apoiando Audifax.

O pastor Nelson Junior terá que lançar candidatura avulsa e só terá 10 segundos de tempo de TV durante a campanha.

CRISTÃOS E CONSERVADORES

Tanto a tenente dos Bombeiros quanto o pastor se identificam como cristãos e conservadores. Assim, com a chegada dos dois ao palanque, a candidatura do ex-prefeito da Serra pende mais fortemente à direita, afastando-se da tendência à esquerda que pode sugerir a federação da Rede com o PSOL.

Nacionalmente, a Rede, que é de centro-esquerda no espectro político, uniu-se ao PSOL, que é de esquerda. Na disputa presidencial, a federação declarou apoio ao ex-presidente Lula.

Audifax, contudo, disse que não vai se posicionar sobre o assunto para não “nacionalizar” a eleição para o governo do Estado.

“Quem vai ter caneta para governar o Estado não será Lula nem Bolsonaro. Seremos nós. Vou respeitar a preferência de todo mundo, mas não gostaria que nacionalizasse a eleição para o governo do Estado. O governo deste Estado tem que ser menos ideológico e mais gestor”, disse.

O presidente estadual do PSOL, Toni Cabano, já disse que o partido não vai pedir votos para Audifax. Não há afinidade entre o ex-prefeito e os militantes psolistas.

QUEM É A TENENTE ANDRESA

Moradora de Vila Velha, tenente Andresa tem 35 anos, é casada e tem uma filha de dois anos. Ela atua há 15 no Corpo de Bombeiros. Antes, fez faculdade de Farmácia. Há dez anos passou no concurso para oficial da corporação.

A militar liderou projetos de formação de brigadas de incêndio compostas por jovens com síndrome de Down e autismo e também o programa “Mãe Prevenida”, de prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros

“Eu quero fazer mais pelas pessoas. Ter esse compromisso com a vida com toda a população do Estado. Os índices de violência estão enormes, feminicídio, violência doméstica e quero convocar as mulheres para estarem comigo porque nós somos a maioria”, afirmou.

Ela seria candidata à deputada federal pelo Republicanos, mas aceitou entrar no Solidariedade para ser vice de Audifax.

Como é militar da ativa, só precisa se filiar ao partido pelo qual vai disputar a eleição no período de campanha, para que seja possível registrar a candidatura. A data-limite para a filiação dos civis foi 2 de abril.

PASTOR NELSON JUNIOR

Já o pastor evangélico Nelson Júnior é palestrante, escritor e influenciador digital. Ele ganhou notoriedade nacional por criar o liderar o movimento “Eu escolhi esperar” que prega que jovens só façam sexo depois do casamento.

Nascido no Rio de Janeiro, mora desde os dez anos no Espírito Santo, é casado e tem duas filhas adolescentes.

Aos 46 anos, vai disputar pela primeira vez uma eleição. No Senado, Nelson Junior afirma que vai defender as pautas de costumes, mas pretende ampliar sua atuação também para as questões ligadas a educação e ao combate à corrupção.

“Tenho uma visão política conservadora como a maior parte do estado. O eleitor vota por identificação ou pelo menos pior. E eu acho que o capixaba merece votar pela identificação. Nessa chapa a gente vê equilíbrio. A sociedade quer equilíbrio, esperança e entrega de resultado”, apontou.

O candidato ao Senado tem oito livros publicados e atua conselheiro de casais há 22 anos. Também tem formação em Teologia e é pós-graduado em Gestão e Liderança.

Como a candidatura é avulsa, ele escolheu como suplentes o presidente estadual do Avante, Marcel Carone, e Romeu Rocha, do mesmo partido.