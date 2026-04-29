Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • CBF gastou R$ 80 milhões a mais com seleção masculina principal em 2025 comparado ao ano anterior
Seleção Brasileira

CBF gastou R$ 80 milhões a mais com seleção masculina principal em 2025 comparado ao ano anterior

Seleções de base masculinas também tiveram aumento no investimento, enquanto femininas sofreram redução de gastos

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2026 às 17:44
Raphinha e Vinícius Jr, da Seleção Brasileira
Raphinha e Vinícius Jr, da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro/CBF

 A CBF investiu R$ 80 milhões a mais na seleção brasileira em 2025 na comparação com 2024, o valor inclui os salários da comissão técnica de Carlo Ancelotti e a contratação de serviços ligados à equipe. Segundo o balanço da entidade, a CBF atingiu R$ 281 milhões destinados à seleção principal masculina. Em 2024, essa linha ficou em R$ 201 milhões.


No item "serviços contratados", o salto foi de R$ 60,7 milhões em 2024 para R$ 154,4 milhões em 2025.

Isso tem a ver com a contratação de Ancelotti, que recebe salário maior do que Dorival Júnior. O brasileiro ficou no cargo até março, mas recebeu o valor correspondente ao ano inteiro. O italiano e sua comissão chegaram ao fim de maio. Mensalmente, Ancelotti recebe R$ 5 milhões da CBF, mas a contratação de muitos profissionais da seleção é feita em forma de convocação ou contrato de prestação de serviço.


Os custos com seleções compreendem todos os dispêndios incorridos pela CBF para a operação, preparação e participação das equipes nacionais em competições oficiais e jogos de preparação realizados ao longo do exercício. Incluem remuneração e encargos da comissão técnica e das delegações, despesas de deslocamento (passagens aéreas e terrestres), hospedagem, alimentação, contratação de serviços especializados e demais itens necessários ao funcionamento das seleções", diz trecho das notas explicativas do balanço da CBF.

Nas seleções de base masculinas, a CBF também investiu mais em 2025, na comparação com 2024. O salto foi de R$ 26,9 milhões para R$ 44,7 milhões no ano. Já nas seleções femininas, houve redução de gastos, caindo dos R$ 116,4 milhões em 2024 para os R$ 94,2 milhões em 2025.


Ao todo, a CBF investiu R$ 420 milhões em seleções (masculinas e femininas) no ano passado, um salto na comparação com os R$ 344,6 milhões de 2024. A entidade fechou 2025 com um déficit de R$ 182,4 milhões, mas alega que aumentou o investimento no futebol, precisou computar um adiantamento feito na gestão anterior em relação ao contrato da Nike e pagou uma indenização de R$ 80 milhões após briga judicial envolvendo o Icasa.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF
Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano, diz Messias
Imagem de destaque
Messias rejeitado no STF: derrota de Lula é sem precedentes desde o século 19
Imagem de destaque
Correspondente bancário pode virar profissão regulamentada no Brasil?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados