CBF gastou R$ 80 milhões a mais com seleção masculina principal em 2025 comparado ao ano anterior

No item "serviços contratados", o salto foi de R$ 60,7 milhões em 2024 para R$ 154,4 milhões em 2025.

Isso tem a ver com a contratação de Ancelotti, que recebe salário maior do que Dorival Júnior. O brasileiro ficou no cargo até março, mas recebeu o valor correspondente ao ano inteiro. O italiano e sua comissão chegaram ao fim de maio. Mensalmente, Ancelotti recebe R$ 5 milhões da CBF, mas a contratação de muitos profissionais da seleção é feita em forma de convocação ou contrato de prestação de serviço.



