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Eleições 2022

Veja a lista dos candidatos a deputado federal no Espírito Santo

Nomes disputam dez vagas do Estado na Câmara dos Deputados, em votação que vai ocorrer no dia 2 de outubro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:00

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:00

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional Crédito: Roque de Sá/ Agência Senado

Atualização

13/09/2022 - 9:07
O texto e a lista dos candidatos a deputado federal foram atualizados com o fim do prazo para análise dos registros de candidaturas, no dia 12 de setembro. Os concorrentes que renunciaram foram excluídos da lista.
Com o fim do prazo para análise dos registros das candidaturas, 193 nomes estão oficializados na disputa pelo cargo de deputado federal do Espírito Santo nas Eleições 2022. São 23 a mais do que nas eleições gerais de 2018, quando 170 candidatos concorreram às dez cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram extraídos na noite desta terça-feira (13).
Esta será a primeira eleição geral sem coligação proporcional para o Legislativo. De acordo com a nova regra, os candidatos somente podem concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas estaduais por meio de chapa única do partido em que estão filiados.
No caso da disputa pela Câmara dos Deputados, o desempenho dos partidos também define quanto cada sigla receberá de recursos públicos nos próximos quatro anos do fundo partidário e o direito ao acesso à propaganda no rádio e na TV.
Todos os dez deputados que hoje ocupam cadeira na Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo concorrem à reeleição.

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O período para registro das candidaturas foi encerrado em 15 de agosto e a campanha eleitoral começou oficialmente no dia seguinte. Porém, os Tribunais Regionais Eleitorais de cada Estado têm até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, para examinar e julgar os pedidos de registro de candidatura – e eventuais recursos decorrentes do processo. Só quem tiver a candidatura aprovada terá o nome na urna. 
Confira quem são os candidatos a deputado federal do Espírito Santo, com os respectivos nomes de urna, partido, número e situação da candidatura:

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