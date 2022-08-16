Veja a lista dos candidatos a deputado federal no Espírito Santo

O texto e a lista dos candidatos a deputado federal foram atualizados com o fim do prazo para análise dos registros de candidaturas, no dia 12 de setembro. Os concorrentes que renunciaram foram excluídos da lista.

No caso da disputa pela Câmara dos Deputados, o desempenho dos partidos também define quanto cada sigla receberá de recursos públicos nos próximos quatro anos do fundo partidário e o direito ao acesso à propaganda no rádio e na TV.