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Eleições 2022

Veja a lista dos candidatos a deputado estadual no Espírito Santo

Nomes vão disputar as 30 vagas na Assembleia Legislativa do Estado no dia 2 de outubro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:05

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:05

Assembleia Legislativa: sessões especiais ou solenes polêmicas
Assembleia Legislativa: 30 deputados serão escolhidos em 2 de outubro Crédito: Wellington Abner/Ales

Atualização

13/09/2022 - 8:31
O texto e a tabela com os candidatos a deputado estadual foram atualizados após o fim do prazo para julgamento dos registros de candidatura, encerrado no dia 12 de setembro.
Com o fim do prazo para análise dos registros das candidaturas, 519 nomes estão oficializados na disputa por uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. São quase 100 a menos do que nas eleições gerais de 2018, quando 614 candidatos concorreram ao cargo de deputado estadual. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram extraídos na noite de terça-feira, 13 de setembro.
Esta será a primeira eleição geral sem coligação proporcional para o Legislativo. De acordo com a nova regra, os candidatos somente poderão concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas estaduais por meio de chapa única do partido em que estão filiados.
Dos 30 deputados estaduais que hoje ocupam cadeira na Assembleia Legislativa, 22 são candidatos à reeleição.

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O período para registro das candidaturas foi encerrado em 15 de agosto e a campanha eleitoral começou no dia 16 de agosto. Porém, os Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado têm até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, para examinar e julgar os pedidos de registro de candidatura – e eventuais recursos decorrentes do processo. Só quem tiver a candidatura aprovada terá o nome na urna.
Foram excluídos da lista os candidatos que tiveram renúncia homologada pela Justiça Eleitoral. Os nomes que aparecem com a situação indeferido podem ficar fora da disputa, caso não entrem com recurso. Já os candidatos indeferidos com recurso ainda dependem de novo julgamento para saber se vão conseguir disputar a eleição.
Confira quem são os candidatos a deputado estadual do Espírito Santo, com os respectivos nomes de urna, partidos, números e situação da candidatura:

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