Veja a lista dos candidatos a deputado estadual no Espírito Santo

Assembleia Legislativa: 30 deputados serão escolhidos em 2 de outubro Crédito: Wellington Abner/Ales

Atualização O texto e a tabela com os candidatos a deputado estadual foram atualizados após o fim do prazo para julgamento dos registros de candidatura, encerrado no dia 12 de setembro.



Com o fim do prazo para análise dos registros das candidaturas, 519 nomes estão oficializados na disputa por uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. São quase 100 a menos do que nas eleições gerais de 2018, quando 614 candidatos concorreram ao cargo de deputado estadual. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram extraídos na noite de terça-feira, 13 de setembro.

Esta será a primeira eleição geral sem coligação proporcional para o Legislativo. De acordo com a nova regra, os candidatos somente poderão concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e nas assembleias legislativas estaduais por meio de chapa única do partido em que estão filiados.

Dos 30 deputados estaduais que hoje ocupam cadeira na Assembleia Legislativa, 22 são candidatos à reeleição.

O período para registro das candidaturas foi encerrado em 15 de agosto e a campanha eleitoral começou no dia 16 de agosto. Porém, os Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado têm até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, para examinar e julgar os pedidos de registro de candidatura – e eventuais recursos decorrentes do processo. Só quem tiver a candidatura aprovada terá o nome na urna.

Foram excluídos da lista os candidatos que tiveram renúncia homologada pela Justiça Eleitoral. Os nomes que aparecem com a situação indeferido podem ficar fora da disputa, caso não entrem com recurso. Já os candidatos indeferidos com recurso ainda dependem de novo julgamento para saber se vão conseguir disputar a eleição.