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Eleições 2022

Candidato ao governo do ES, Guerino declara R$ 738,6 mil em patrimônio

Ex-prefeito teve um aumento de R$ 24 mil em bens declarados à Justiça Eleitoral em relação a 2020, quando foi reeleito para comandar Linhares
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 ago 2022 às 20:56

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 20:56

Guerino Zanon é o candidato do PSD ao governo do Espírito Santo
Guerino Zanon é o candidato do PSD ao governo do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Facebook
Candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2022, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) declarou um patrimônio de R$ 738.632,43 à Justiça Eleitoral. O valor é R$ 24.034,13 acima do declarado por ele em 2020, quando foi reeleito prefeito de Linhares. Na ocasião, o então candidato do MDB declarou R$ 714.598,30 em bens.
Neste ano, a maior parte do patrimônio é referente a dois depósitos bancários que somam R$ 470 mil. Guerino também é dono de um imóvel avaliado em mais de R$ 88,8 mil, além de outros bens.

VEJA OS BENS DECLARADOS POR GUERINO ZANON (PSD)

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 400.000,00 
  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 70.000,00 
  • Outros bens e direitos: R$ 15.000,00
  • Outros bens e direitos: R$164.789,87
  • Casa: R$ R$88.842,56
A casa também constava entre os bens listados em 2020. Na declaração feita naquele ano por Guerino constavam ainda um terreno, crédito decorrente de empréstimo, aplicações em renda fixa, dinheiro em espécie, caderneta de poupança e quotas ou quinhões de capital.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz os registros patrimoniais de Guerino desde a eleição de 2006, quando concorreu para o cargo de deputado estadual. Na ocasião, o candidato tinha um patrimônio de R$ 2.648.656,34. Em 2008, quando venceu o pleito para prefeito de Linhares, Guerino declarou R$ 4.467.441,06 em patrimônio. 

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Procurado para comentar a sua evolução patrimonial, Guerino informou, por meio da assessoria de imprensa, que “a variação patrimonial foi totalmente compatível com meus vencimentos e com meus gastos nesse período, conforme todas as informações apresentadas na minha declaração de Imposto de Renda.”
Vice na chapa de Guerino, Marcus Magalhães (PSD) declarou ter R$ 1.114.709,51 em patrimônio. Os maiores valores estão alocados em um apartamento de R$ 472,3 mil e um galpão de R$ 200 mil, além de outros bens.
O TSE deixou de informar o detalhamento dos bens declarados por candidatos, a exemplo das empresas em que os postulantes têm participação societária. Segundo a Corte Eleitoral, a mudança em relação às regras vigentes durante as últimas eleições está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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