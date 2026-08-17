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Eleições 2026

Candidato da UP ao governo do ES, Rafael Demuner declara R$ 50,5 mil em bens

Declaração apresentada à Justiça Eleitoral mostra que o patrimônio do candidato é formado por um veículo e depósito bancário

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 12:02

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 ago 2026 às 12:02
O servidor público Rafael Demuner vai concorrer ao cargo de governador do Espírito Santo.
O servidor público Rafael Demuner vai concorrer ao cargo de governador do Espírito Santo. Divulgação

O servidor público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Rafael Demuner, que vai que vai tentar conquistar o cargo de governador do Estado nas urnas em outubro deste ano pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 50,5 mil em bens.


A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.

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O patrimônio do candidato da UP é referente à soma dos valores de R$ 41,9 mil de um automóvel e R$ 8,6 mil depositados em conta corrente. No sistema, os bens foram cadastrados da seguinte maneira:


  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 41.900,00

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 8.650,00


A companheira de chapa do servidor, Dionary Sarmento (UP), também declarou seu patrimônio para registrar a candidatura ao cargo de vice-governadora. A concorrente possui R$ 134.910,84 em bens, sendo um apartamento de R$ 120 mil e o restante em depósito bancário.

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