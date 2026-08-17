Confira a lista dos 402 candidatos a deputado estadual no ES

Com o fim do prazo para registros das candidaturas para as Eleições 2026, que se encerrou no sábado (15), 402 nomes estão na disputa por uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.





São mais de 100 candidatos a menos do que nas eleições gerais de 2022, quando 519 pessoas concorreram ao Legislativo capixaba. Já em 2018, 614 candidatos concorreram ao cargo de deputado estadual. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O registro formaliza perante a Justiça Eleitoral as candidaturas escolhidas pelos partidos e pelas federações durante as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A partir daí, são analisados os documentos apresentados, as condições de elegibilidade e o cumprimento dos requisitos legais.





O calendário eleitoral estabelece 14 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno, como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas, inclusive os impugnados, e os respectivos recursos estejam julgados pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral, com as decisões publicadas.



