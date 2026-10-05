Voto de última hora e falta de "colinha" atrasaram apuração no ES, diz presidente do TRE-ES

“Atraso”, “demora” e “lentidão”, três palavras com significados parecidos que foram muito reproduzidas no dia de eleição no Espírito Santo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, apontou a demora de parte dos eleitores para escolher os candidatos como um dos fatores que contribuíram para a lentidão na votação e, consequentemente, na apuração das eleições deste domingo (4).





Segundo Namyr, mesmo com as orientações da Justiça Eleitoral para que os eleitores se preparassem previamente, com a famosa "colinha" com os números dos candidatos, alguns ainda precisaram consultar candidatos no momento da votação.