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Atrasos na eleição

Voto de última hora e falta de "colinha" atrasaram apuração no ES, diz presidente do TRE-ES

Chefe do órgão afirmou que demora de eleitores para escolher candidatos contribuiu para atrasos e disse que tribunal vai avaliar problemas antes do 2º turno

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:25

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

04 out 2026 às 23:25
Eleitores encontram filas em algumas seções do Ifes de Vila Velha.
Eleitores encontram filas em algumas seções do Ifes de Vila Velha. Gisele Arantes

“Atraso”, “demora” e “lentidão”, três palavras com significados parecidos que foram muito reproduzidas no dia de eleição no Espírito Santo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, apontou a demora de parte dos eleitores para escolher os candidatos como um dos fatores que contribuíram para a lentidão na votação e, consequentemente, na apuração das eleições deste domingo (4).


Segundo Namyr, mesmo com as orientações da Justiça Eleitoral para que os eleitores se preparassem previamente, com a famosa "colinha" com os números dos candidatos, alguns ainda precisaram consultar candidatos no momento da votação.

Às vezes, algum eleitor esquece de anotar o número dos seus candidatos, tentando checar no momento as informações daquele candidato, o que acaba atrasando

Namyr Carlos Souza Filho, presidente do TRE-ES

Casos como esse levaram ao atraso na apuração das urnas. Na previsão inicial dos técnicos do Tribunal, o processo seria concluído até 19h40. Porém, as urnas foram fechadas apenas às 21h, com destaque para os casos de Guarapari, que teve eleitores na fila para votar até 20h, e da Serra, maior colégio eleitoral do Estado, que acumulou filas até 19h40.


O desembargador explicou que, depois do encerramento da votação, o boletim de urna é emitido e transmitido até o cartório eleitoral, seguindo posteriormente para Brasília  para a totalização. Ele classificou as ocorrências que contribuíram para atrasos como “esporádicas” e “mínimas”.

Segundo turno

Com o fim da apuração, o Tribunal agora foca o segundo turno, com a disputa no cargo para governador, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), e na Presidência da República, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), marcado para 25 de outubro. Para o presidente do TRE-ES, a experiência deste domingo deverá servir para identificar pontos que possam ser aprimorados.

Haveremos de sentar para avaliar essa situação, corrigir rumos e adequar eventuais equívocos

Namyr Carlos Souza Filho, presidente do TRE-ES

Entre os problemas que deverão ser analisados, estão situações relacionadas à demora na votação e às filas. Namyr afirmou que os técnicos também trabalham em ajustes nas urnas.


O presidente, no entanto, destacou que parte da solução passa pela preparação dos próprios eleitores. Ele defendeu que o eleitor conheça previamente os candidatos e suas propostas para reduzir o tempo necessário para fazer as escolhas diante da urna.


Sobre os 638.972 (21,39%) eleitores que não compareceram às urnas, Namyr defendeu uma atuação de conscientização sobre a importância do voto.

O eleitor deve ter essa consciência de que, uma vez digitando o seu voto nas urnas, ele tem a condição, a capacidade de transformar uma sociedade

Namyr Carlos Souza Filho, presidente do TRE-ES

O desembargador disse ainda que, no segundo turno, com um número menor de candidatos, o eleitor poderá se dedicar à análise dos concorrentes, de seus currículos, trajetórias e propostas.

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