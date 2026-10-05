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Eleições 2026

Veja como cada cidade do ES votou para presidente

Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 63 municípios do Estado, enquanto Lula (PT) obteve mais votos em 15 cidades

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:53

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 out 2026 às 23:53

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 63 municípios do Espírito Santo. O senador do Rio de Janeiro conquistou a maioria dos votos nas sete cidades da Região Metropolitana. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 15 municípios, principalmente entre os localizados mais ao Norte do Estado.


No total do Estado, Flávio Bolsonaro recebeu 54,78% dos votos, enquanto Lula obteve 37,76%. Mas essa diferença foi mínima no município de Vila Pavão: de apenas 1 voto, com 2.976 para o petista contra 2.975 para o senador.

Neste domingo (4), Flávio Bolsonaro foi a escolha de 1.233.194 eleitores do Espírito Santo. Já Lula somou 850.028 votos. Ambos os candidatos disputam o segundo turno no próximo dia 25 de outubro.

Onde Flávio Bolsonaro venceu no ES

O candidato do PL liderou a votação em todos os municípios da Grande Vitória, além de Aracruz, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.


Em 23 municípios, Flávio Bolsonaro obteve mais de 60% dos votos válidos, sendo que em duas cidades ultrapassou os 70%, chegando a 70,07% em Santa Maria de Jetibá e 71,5% em Castelo. Na Capital, o candidato conseguiu 49,44%.

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Onde Lula venceu no ES

Com exceção de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, todos os demais municípios em que Lula venceu ficam nas regiões mais ao Norte. Em Conceição da Barra, Lula atingiu 60,07%.

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