Veja como cada cidade do ES votou para presidente

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 63 municípios do Espírito Santo. O senador do Rio de Janeiro conquistou a maioria dos votos nas sete cidades da Região Metropolitana. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 15 municípios, principalmente entre os localizados mais ao Norte do Estado.
No total do Estado, Flávio Bolsonaro recebeu 54,78% dos votos, enquanto Lula obteve 37,76%. Mas essa diferença foi mínima no município de Vila Pavão: de apenas 1 voto, com 2.976 para o petista contra 2.975 para o senador.
Neste domingo (4), Flávio Bolsonaro foi a escolha de 1.233.194 eleitores do Espírito Santo. Já Lula somou 850.028 votos. Ambos os candidatos disputam o segundo turno no próximo dia 25 de outubro.
O candidato do PL liderou a votação em todos os municípios da Grande Vitória, além de Aracruz, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Em 23 municípios, Flávio Bolsonaro obteve mais de 60% dos votos válidos, sendo que em duas cidades ultrapassou os 70%, chegando a 70,07% em Santa Maria de Jetibá e 71,5% em Castelo. Na Capital, o candidato conseguiu 49,44%.
Com exceção de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, todos os demais municípios em que Lula venceu ficam nas regiões mais ao Norte. Em Conceição da Barra, Lula atingiu 60,07%.
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