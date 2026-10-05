Veja como cada cidade do ES votou para presidente

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 63 municípios do Espírito Santo. O senador do Rio de Janeiro conquistou a maioria dos votos nas sete cidades da Região Metropolitana. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou em 15 municípios, principalmente entre os localizados mais ao Norte do Estado.





No total do Estado, Flávio Bolsonaro recebeu 54,78% dos votos, enquanto Lula obteve 37,76%. Mas essa diferença foi mínima no município de Vila Pavão: de apenas 1 voto, com 2.976 para o petista contra 2.975 para o senador.