Assembleia do ES terá seis deputadas pela primeira vez na história

Das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), seis serão ocupadas por mulheres que foram eleitas no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). Em relação à atual legislatura, serão duas cadeiras a mais ocupadas por mulheres no legislativo capixaba e um recorde do número de mulheres deputadas.





É a primeira vez que seis mulheres foram eleitas deputadas estaduais em uma mesma legislatura no Espírito Santo, o que equivale a 20% das vagas. O ano em que houve o maior maior número de mulheres eleitas até então foi 2002, com cinco cadeiras. Na época, foram eleitas Sueli Vidigal (PDT), Fátima Couzi (PPB), Mariazinha Vellozo Lucas (PSDB), Brice Bragato (PT) e Janete de Sá (PSB).





Da atual composição da Ales, três mulheres foram reeleitas, sendo uma delas Camila Valadão (PSol), com o maior número de votos do Estado pela segunda vez. A deputada conquistou 61.501 votos.





A segunda mulher mais votada foi a vereadora de Vitória Karla Coser (PT), que teve 51.306 votos, sendo a quarta mais votada no geral. Sua correligionária e vereadora de Cariacica Açucena aparece em seguida na lista de mulheres mais votadas, sendo escolhida por 35.988 eleitores. As duas petistas vão estrear no legislativo estadual.





Na sequência, duas veteranas renovaram seus mandatos na Assembleia. Janete de Sá (PSB) teve 32.033 votos, enquanto Raquel Lessa (PP) foi votada por 29.583 eleitores.





A sexta mulher eleita para a casa de leis capixaba é Jeesala Coutinho (MDB), que teve 26.734 votos. Advogada e filha do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, Jeesala disputou em 2026 seu primeiro cargo eletivo e estreia na Assembleia Legislativa.