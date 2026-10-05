AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Sete dos 10 deputados federais eleitos pelo ES são novatos na Câmara; veja a lista

Três deputados federais foram reeleitos e 7 vão estrear no Congresso Nacional a partir de fevereiro de 2027

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 22:01

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

04 out 2026 às 22:01

Com 70% de renovação, a bancada federal do Espírito Santo na Câmara dos Deputados deixa de fora 7 dos 10 atuais integrantes. Dos 10 eleitos no domingo (4), sete nomes estreiam na representação no Congresso. 


Entre os sete atuais deputados que tentaram a reeleição, três conseguiram: Jack Rocha (PT), a segunda mais votada, teve 142.187 votos, contra 51.317 em 2022. Gilson Daniel (Podemos), com 107.660 votos, e Da Vitória (PP), com 107.466, também ampliaram a votação.


O índice supera o registrado nas eleições de 2022, quando 50% da Câmara foi renovada. Desta vez, não conseguiram se reeleger 

Da Assembleia para a Câmara

Um dos fatores para a renovação foi a migração de quadros da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o Congresso Nacional. Nomes do parlamento estadual deixam a Casa de Leis rumo a Brasília, casos de Lucas Polese (PL) — deputado federal mais votado na história capixaba, com 419.735 votos —, Dr. Bruno Resende (União), com 110.675 votos, Marcelo Santos (União), com 82.365 votos, e João Coser (PT), com 77.242 votos. 


Completam a bancada de estreantes na Câmara: Manu (PSB), com 69.398 votos; coronel Ramalho (Republicanos), com 60.085 votos; e Lucas o Federal da Direita (PL), com 43.973 votos.

Quem deixa a bancada

Outros sete deputados ficaram de fora da nova legislatura por diferentes razões nas urnas. Amaro Neto (PP) tentou a reeleição, mas ficou na suplência, com 36.839 votos. É também o caso de Messias Donato (União) e Dr. Victor (PSB), com 66.236 e 24.547 votos, respectivamente. Helder Salomão (PT) disputou o governo do Estado, terminando em terceiro lugar.


Evair de Melo (Republicanos) decidiu disputar vaga no Senado Federal e foi eleito com 982.978 votos. Gilvan da Federal (PL) teve o registro de candidatura à reeleição negado pelo TRE-ES devido à condenação por violência política de gênero e Paulo Folletto (PSB) decidiu não concorrer a nenhum cargo.
Mulheres na Câmara

Nas Eleições 2026, a bancada federal capixaba registra duas mulheres eleitas — um avanço em relação a 2022, quando apenas Jack Rocha (PT) havia conquistado vaga. Além da própria petista, a bancada passa a contar com a deputada Manu (PSB). 

Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.

CONFIRA A RENOVAÇÃO DOS ELEITOS A DEPUTADO FEDERAL NO ES 

*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação dos editores Mikaella Campos e Weber Caldas.

Veja Também 

Lucas Polese (PL) é o deputado federal mais votado nas Eleições 2026 no Espírito Santo

Lucas Polese é o deputado federal mais votado na história do ES

Superlive de A Gazeta vai acompanhar apuração dos votos nas Eleições 2026

Superlive analisa a apuração e o resultado das eleições no ES e no país; acompanhe

Imagem de destaque

Quociente eleitoral: o que é e como funciona a eleição de deputados — e por que a regra pode deixar o mais votado de fora

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Câmara dos Deputados Deputado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ricardo sobre resultado do 1º turno do ES e nova disputa: "Estado disposto a refletir"
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica
3º mais votado para governo do ES, Helder vai “trabalhar para reeleger Lula”
Flávio Bolsonaro e Lula estão no segundo turno
O que o segundo turno divide, o resultado da eleição precisa unir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados