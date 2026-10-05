Sete dos 10 deputados federais eleitos pelo ES são novatos na Câmara; veja a lista

Com 70% de renovação, a bancada federal do Espírito Santo na Câmara dos Deputados deixa de fora 7 dos 10 atuais integrantes. Dos 10 eleitos no domingo (4), sete nomes estreiam na representação no Congresso.
Entre os sete atuais deputados que tentaram a reeleição, três conseguiram: Jack Rocha (PT), a segunda mais votada, teve 142.187 votos, contra 51.317 em 2022. Gilson Daniel (Podemos), com 107.660 votos, e Da Vitória (PP), com 107.466, também ampliaram a votação.
O índice supera o registrado nas eleições de 2022, quando 50% da Câmara foi renovada. Desta vez, não conseguiram se reeleger
Um dos fatores para a renovação foi a migração de quadros da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o Congresso Nacional. Nomes do parlamento estadual deixam a Casa de Leis rumo a Brasília, casos de Lucas Polese (PL) — deputado federal mais votado na história capixaba, com 419.735 votos —, Dr. Bruno Resende (União), com 110.675 votos, Marcelo Santos (União), com 82.365 votos, e João Coser (PT), com 77.242 votos.
Completam a bancada de estreantes na Câmara: Manu (PSB), com 69.398 votos; coronel Ramalho (Republicanos), com 60.085 votos; e Lucas o Federal da Direita (PL), com 43.973 votos.
Outros sete deputados ficaram de fora da nova legislatura por diferentes razões nas urnas. Amaro Neto (PP) tentou a reeleição, mas ficou na suplência, com 36.839 votos. É também o caso de Messias Donato (União) e Dr. Victor (PSB), com 66.236 e 24.547 votos, respectivamente. Helder Salomão (PT) disputou o governo do Estado, terminando em terceiro lugar.
Evair de Melo (Republicanos) decidiu disputar vaga no Senado Federal e foi eleito com 982.978 votos. Gilvan da Federal (PL) teve o registro de candidatura à reeleição negado pelo TRE-ES devido à condenação por violência política de gênero e Paulo Folletto (PSB) decidiu não concorrer a nenhum cargo.
Nas Eleições 2026, a bancada federal capixaba registra duas mulheres eleitas — um avanço em relação a 2022, quando apenas Jack Rocha (PT) havia conquistado vaga. Além da própria petista, a bancada passa a contar com a deputada Manu (PSB).
Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.
CONFIRA A RENOVAÇÃO DOS ELEITOS A DEPUTADO FEDERAL NO ES
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação dos editores Mikaella Campos e Weber Caldas.