Sete dos 10 deputados federais eleitos pelo ES são novatos na Câmara; veja a lista

Com 70% de renovação, a bancada federal do Espírito Santo na Câmara dos Deputados deixa de fora 7 dos 10 atuais integrantes. Dos 10 eleitos no domingo (4), sete nomes estreiam na representação no Congresso.





Entre os sete atuais deputados que tentaram a reeleição, três conseguiram: Jack Rocha (PT), a segunda mais votada, teve 142.187 votos, contra 51.317 em 2022. Gilson Daniel (Podemos), com 107.660 votos, e Da Vitória (PP), com 107.466, também ampliaram a votação.





O índice supera o registrado nas eleições de 2022, quando 50% da Câmara foi renovada. Desta vez, não conseguiram se reeleger