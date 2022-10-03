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Eleições 2022

Metade da bancada federal do ES é renovada; veja quem entra e quem sai

Confira como fica a composição da bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados a partir de 2023

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:05

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

03 out 2022 às 13:05
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados: representação do Espírito Santo teve 50% de renovação Crédito: Elaine Menke / Câmara
Metade da bancada federal do ES é renovada; veja quem entra e quem sai
Com regras novas, sem direito a coligação e com exigência de desempenho, a disputa para deputado federal deixou de fora metade dos 10 atuais integrantes da bancada federal do Espírito Santo. O índice estava previsto em projeção feita por A Gazeta em junho deste ano.
Dos cinco reeleitos, apenas os deputados federais Helder Salomão (PT), o mais votado, e Evair de Melo (PP) conseguiram ampliar as votações recebidas em 2018. Já Da Vitória (PP), Paulo Foletto (PSB) e Amaro Neto (Republicanos) tiveram redução na quantidade de votos obtidos.
O parlamentar do Republicanos sofreu a maior queda, com redução de 71% da votação em comparação com as eleições 2018. Há quatro anos, Amaro recebeu 181.813 votos. No domingo (2), obteve 52.375 votos.

MENOS MULHERES

Nas Eleições 2022, a bancada federal capixaba também perdeu em representação feminina. A única mulher eleita é a novata em mandatos Jack Rocha (PT). As três deputadas federais que disputavam a reeleição — Norma Ayub (PP), Soraya Manato (PTB) e Lauriete (PSC) — ficaram de fora, sendo que apenas Norma está na lista de suplentes.
Soraya e Lauriete constam na relação dos não eleitos, pois os seus partidos — PTB e PSC — não conseguiram somar o mínimo de votos para participar da distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados. Sem coligação, cada partido precisava alcançar 208.443 votos — o quociente eleitoral — para garantir uma vaga ou ao menos 80% desse número, equivalente a 166.754 votos, para entrar na divisão das vagas.
Por isso, além das duas, o deputado Felipe Rigoni (União Brasil) ficou entre os não eleitos. Já Neucimar Fraga (PP) ficou como primeiro suplente da sua legenda.

NOVATOS NA CÂMARA JÁ EXERCERAM OUTROS CARGOS ELETIVOS

Além de Jack Rocha, única mulher da bancada federal capixaba a partir de 2023, entram na Câmara dos Deputados para representar o Espírito Santo outros quatro novatos no Congresso Nacional: Gilvan o Federal da Direita (PL), atual vereador de Vitória; o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos); o vice-prefeito de Vila Velha Victor Linhalis (Podemos); o ex-vereador e ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).
Apesar de ser a única que vai exercer o primeiro mandato eletivo, a petista já havia disputado outras duas eleições. Em 2020, ela concorreu ao cargo de prefeita de Vitória. Em 2018, ela disputou a eleição para governadora do Espírito Santo.

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