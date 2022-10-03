Metade da bancada federal do ES é renovada; veja quem entra e quem sai

O parlamentar do Republicanos sofreu a maior queda, com redução de 71% da votação em comparação com as eleições 2018. Há quatro anos, Amaro recebeu 181.813 votos. No domingo (2), obteve 52.375 votos.

Apesar de ser a única que vai exercer o primeiro mandato eletivo, a petista já havia disputado outras duas eleições. Em 2020, ela concorreu ao cargo de prefeita de Vitória. Em 2018, ela disputou a eleição para governadora do Espírito Santo.