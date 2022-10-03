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Representatividade

Jack Rocha é a primeira mulher preta eleita deputada federal no ES

A presidente do PT no Espírito Santo assume cargo no Congresso Nacional e promete seguir a pauta antirrascista e feminista

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 00:39

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

03 out 2022 às 00:39
Jack Rocha
Jack Rocha nasceu em Colatina, mas teve forte atuação no PT em todo o ES Crédito: Reprodução\Instagram
Conhecida pela participação ativa em movimentos sociais, a presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha (PT), é a primeira mulher preta eleita como deputada federal na história do Estado. Com 51.317 votos, ela foi escolhida para ocupar a vaga na Câmara dos Deputados neste domingo (2).
"Este momento representa, para mim, a força da resistência e a configuração de uma democracia. Posso dizer que a maioria da população brasileira e capixaba agora está sendo representada, uma maioria formada por mulheres e pessoas pretas"
Jack Rocha - Deputada federal eleita pelo PT
A petista foi a única mulher a presidir o partido no Espírito Santo e no Brasil e, de acordo com ela, a sua luta sempre foi no sentido de levar os movimentos sociais para os espaços institucionais, “transformando o Brasil da escravidão em um Brasil de oportunidades, sem racismo e sem machismo”.

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Entre as prioridades enquanto deputada federal, Jack aponta a criação de políticas para incentivar a participação de mulheres e de pessoas negras nos espaços públicos. “É um desafio grande, mas conto com a base do meu partido e com o apoio da sociedade capixaba para retratar as necessidades e lutar pelo desenvolvimento do ES”, afirma.
“Gostaria de ser lembrada como uma capixaba que lutou para erradicar o racismo no Estado e para diminuir a violência contra a mulher no Espírito Santo. Minha eleição não é um marco da Jack, e sim uma marco para a democracia capixaba”.

VIDA MILITANTE

Jack nasceu em Colatina, no Norte do Espírito Santo, e sempre esteve atenta às causas das minorias. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2004 e, no ano seguinte, assumiu a Secretaria Municipal de Imprensa de Colatina.
Após se destacar no interior do Estado, foi indicada para compor a Secretaria Adjunta de Formação do PT Estadual e, em 2010, mudou-se para Vitória. Na Capital, ajudou a formar a Secretaria da Juventude da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e tornou-se membra-fundadora do Conselho Estadual da Juventude.
Também foi gerente de Economia Solidária e Microcrédito do Governo do Estado durante a gestão do governador Paulo Hartung e, em 2013, foi eleita a primeira representante jovem do Espírito Santo no Diretório Nacional do PT.
Em 2018, candidatou-se ao Governo do Espírito Santo e terminou a eleição em terceiro lugar, com 142.654 votos.
Logo depois, foi a primeira mulher negra eleita presidenta do PT no Espírito Santo, e candidata à vice-prefeita de Vitória nas eleições de 2020, quando chegou ao segundo turno com João Coser.
*Eduarda Moro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora-adjunta Fernanda Dalmacio

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