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Eleições 2026

Superlive analisa a apuração e o resultado das eleições no ES e no país; acompanhe

Programa especial, a partir das 17h, vai acompanhar do início ao fim da apuração, com análises e bastidores da votação dos colunistas de A Gazeta e mediação da âncora da CBN Fernanda Queiroz

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2026 às 16:57

Após o fechamento das urnas, a partir das 17 horas, o eleitor capixaba pode acompanhar, pela CBN Vitória, A Gazeta e pelas redes sociais do portal e da rádio uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores das eleições, do início ao fim da contagem.


O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


“Contamos com a expertise e a análise sempre em cima do lance de Vitor Vogas, Letícia Gonçalves, Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes, além de Fernanda Queiroz. É um momento muito rico da cobertura, quando temos informações em primeira mão o tempo todo, e os colunistas, em contato com suas fontes, trazem o que há de melhor em termos conjunturais a partir dos resultados das urnas”, afirma o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.


Também a partir das 17h, A Gazeta trará a marcha da apuração dos votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em uma página especial, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)


Desde o começo do dia, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, de olho em todo o processo eleitoral do início ao fim. Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem esteve a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação, com uma cobertura em tempo real dos fatos.

Para conferir o conteúdo completo da cobertura de eleições de A Gazeta, com serviços,  informações do processo eleitoral e movimentação política no Estado, é só acessar a página especial de Eleições 2026.

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