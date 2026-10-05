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Eleições 2026

Mapa: Pazolini venceu em 48 cidades do ES; Ricardo ganhou em 30

O ex-prefeito de Vitória venceu em todas as cidades da Grande Vitória, enquanto o atual governador capixaba liderou nas regiões Sul e Norte do Espírito Santo

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 22:35

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

04 out 2026 às 22:35
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para governador do Espírito Santo Arte: A Gazeta

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 48 municípios do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória conquistou a maioria dos votos em todas as sete cidades da Região Metropolitana. Enquanto isso, Ricardo Ferraço (MDB) liderou em 30 municípios, sendo estes localizados majoritariamente nas extremidades Sul e Norte do Estado.


Ao longo da votação realizada neste domingo (4), Pazolini foi a escolha de 1.048.633 eleitores, o que representa 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo foi a opção de 719.397 pessoas, o que configura 34,06% dos votos válidos.


Com o resultado, os capixabas voltam às urnas no dia 25 de outubro para escolher quem vai assumir o comando do Palácio Anchieta. As Eleições 2026 repetem o cenário de 2022, quando Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) também tiveram a decisão postergada para o segundo turno. 

Onde Pazolini venceu no ES
O ex-prefeito da Capital liderou a votação em 48 municípios do Espírito Santo, tendo mais destaque na Grande Vitória.

Em três cidades, Pazolini obteve mais de 60% dos votos válidos, como foi o caso de Castelo (60,57%), Domingos Martins (63,74%) e Venda Nova do Imigrante (68,42%). Em Vitória, o candidato conquistou 56,51% dos votos válidos.

Enquanto isso, registrou um rendimento abaixo de 30% em três municípios. Em Ponto Belo, Norte do Estado, o candidato teve apenas 22,85% dos votos, sendo este seu pior desempenho pessoal. Já em Apiacá e Pinheiros, Lorenzo teve 26,54% e 29,05%, respectivamente.
Onde Ricardo venceu

Em duas das 30 cidades onde Ricardo Ferraço (MDB) ganhou, o candidato obteve mais de 60% dos votos válidos. Os municípios foram Mucurici (60,2%) e Ponto Belo (63,78%). Em Cachoeiro de Itapemirim, cidade governada pelo pai, Theodorico Ferraço, Ricardo liderou com margem apertada, com 46,68% dos votos válidos.


A maior relevância do atual governador foi nas Regiões Sul e Norte do Estado, assim como o antecessor e aliado político Renato Casagrande (PSB), em 2022.


Por fim, Ricardo obteve um desempenho abaixo dos 30% dos votos válidos em sete municípios. Três destas cidades são da Região Metropolitana de Vitória: Serra (26,89%), Vila Velha (27,13%) e Vitória (25,03%). Além disso, Colatina (25,96%), Domingos Martins (27,63%), Marechal Floriano (28,21%) e Venda Nova do Imigrante (22,7%) completam a lista.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos.

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