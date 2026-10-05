Mapa: Pazolini venceu em 48 cidades do ES; Ricardo ganhou em 30

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 48 municípios do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória conquistou a maioria dos votos em todas as sete cidades da Região Metropolitana. Enquanto isso, Ricardo Ferraço (MDB) liderou em 30 municípios, sendo estes localizados majoritariamente nas extremidades Sul e Norte do Estado.
Ao longo da votação realizada neste domingo (4), Pazolini foi a escolha de 1.048.633 eleitores, o que representa 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo foi a opção de 719.397 pessoas, o que configura 34,06% dos votos válidos.
Com o resultado, os capixabas voltam às urnas no dia 25 de outubro para escolher quem vai assumir o comando do Palácio Anchieta. As Eleições 2026 repetem o cenário de 2022, quando Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) também tiveram a decisão postergada para o segundo turno.
Em duas das 30 cidades onde Ricardo Ferraço (MDB) ganhou, o candidato obteve mais de 60% dos votos válidos. Os municípios foram Mucurici (60,2%) e Ponto Belo (63,78%). Em Cachoeiro de Itapemirim, cidade governada pelo pai, Theodorico Ferraço, Ricardo liderou com margem apertada, com 46,68% dos votos válidos.
A maior relevância do atual governador foi nas Regiões Sul e Norte do Estado, assim como o antecessor e aliado político Renato Casagrande (PSB), em 2022.
Por fim, Ricardo obteve um desempenho abaixo dos 30% dos votos válidos em sete municípios. Três destas cidades são da Região Metropolitana de Vitória: Serra (26,89%), Vila Velha (27,13%) e Vitória (25,03%). Além disso, Colatina (25,96%), Domingos Martins (27,63%), Marechal Floriano (28,21%) e Venda Nova do Imigrante (22,7%) completam a lista.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos.