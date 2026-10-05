Os maiores vencedores e perdedores do primeiro turno das eleições 2026

"Nikolas teve impacto pela habilidade dele em operar as redes sociais. Ele é um opinion maker, um influenciador. O que fez ele ter essa votação extraordinária é que ele é quem mais bem trabalha as redes sociais", explica Aragão. "É uma vitória pessoal, mas não é uma vitória politica, no sentido de que não será muito diferente dos outros [na Câmara]. O grande vencedor é o PL, que tem uma bancada grande."