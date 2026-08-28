Filho de lenda do basquete capixaba, Andrew dos Santos inicia trajetória nos EUA

A promessa do basquete local Andrew dos Santos deu um salto importante na carreira na última semana, ao se mudar para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades no esporte da bola laranja. Transferido para a Gaston Christian School, da Carolina do Norte, o ala-armador de 16 anos ainda está se adaptando ao país, mas segue focado em realizar seu grande sonho: jogar na NBA.





Principal liga de basquete do mundo, a NBA reúne os melhores atletas do planeta em 30 times, ou franquias. Uma vaga na liga é restrita a um grupo seleto de jogadores, que tem sido integrado cada vez mais por atletas de países distintos, aumentando ainda mais a competitividade. Porém, caso tenha seu sonho realizado, Andrew não seria o primeiro capixaba a jogar na NBA, que já recebeu os talentos de Anderson Varejão e Didi Louzada em suas quadras.





Apesar de ainda ser novo em território estrangeiro, o jovem deixa claro que segue se esforçando, mas também se mostrou grato pela oportunidade acadêmica obtida.