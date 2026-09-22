Rick, da dupla com Renner, fez último show no ES em janeiro de 2026

A apresentação de Rick & Renner na Arena de Verão, em Vitória, em janeiro deste ano, entrou para a história como o último show da dupla no Espírito Santo. Rick morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a morte dos cinco ocupantes da aeronave. As causas do acidente ainda serão investigadas.





Na capital capixaba, Rick e Renner subiram ao palco montado na Praia de Camburi na noite de 9 de janeiro, durante a programação da Arena de Verão 2026. O show foi gratuito e reuniu sucessos da carreira de mais de três décadas da dupla.





A apresentação aconteceu entre os quiosques 4 e 5 da orla. Na mesma noite, o público também acompanhou o show do grupo capixaba Modão das Patroas, que abriu a programação musical.





Rick & Renner foram responsáveis por encerrar a noite de sexta-feira com um repertório marcado pelo sertanejo romântico e por músicas que atravessaram diferentes fases da carreira.