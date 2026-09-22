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Rick, da dupla com Renner, fez último show no ES em janeiro de 2026

Cantor se apresentou com Renner na Arena de Verão, em Vitória, em uma das primeiras agendas da dupla no ano
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 13:59

Rick, da dupla com Renner, fez último show no ES em janeiro
Rick, da dupla com Renner, fez último show no ES em janeiro Jansen Lube

A apresentação de Rick & Renner na Arena de Verão, em Vitória, em janeiro deste ano, entrou para a história como o último show da dupla no Espírito Santo. Rick morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a morte dos cinco ocupantes da aeronave. As causas do acidente ainda serão investigadas.


Na capital capixaba, Rick e Renner subiram ao palco montado na Praia de Camburi na noite de 9 de janeiro, durante a programação da Arena de Verão 2026. O show foi gratuito e reuniu sucessos da carreira de mais de três décadas da dupla.


A apresentação aconteceu entre os quiosques 4 e 5 da orla. Na mesma noite, o público também acompanhou o show do grupo capixaba Modão das Patroas, que abriu a programação musical.


Rick & Renner foram responsáveis por encerrar a noite de sexta-feira com um repertório marcado pelo sertanejo romântico e por músicas que atravessaram diferentes fases da carreira.

Morte de Rick

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava desaparecer na segunda-feira (21), em Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça-feira em uma área de difícil acesso na Serra Catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve sobreviventes.


Além do cantor, estavam na aeronave outras quatro pessoas, entre elas o empresário Bruno Avelar. Os corpos foram encaminhados para os procedimentos de identificação e perícia. A investigação das causas do acidente ficará a cargo dos órgãos responsáveis.


Com Renner, Rick formou uma das duplas conhecidas do sertanejo brasileiro, especialmente pelos sucessos lançados a partir dos anos 1990, como “Ela é Demais”. A dupla teve mais de três décadas de trajetória, com períodos de separação e retomadas ao longo dos anos.

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