AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Saguão do Aeroporto de Viracopos fica sem luz e voos têm atraso em SP
Campinas

Saguão do Aeroporto de Viracopos fica sem luz e voos têm atraso em SP

Concessionária afirma que operação passa por processo de normalização; pátio e pista não foram atingidos

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 13:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2026 às 13:41
Uma interrupção de energia em uma subestação interna do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, provocou atrasos em voos e longas filas na manhã desta terça-feira (22). Parte do terminal ficou sem eletricidade, e os painéis com informações aos passageiros pararam de funcionar.
O problema começou por volta das 3h10 e atingiu o saguão de check-in. Às 7h30, o espaço ainda funcionava com luzes de emergência, enquanto equipes de manutenção trabalhavam para restabelecer os sistemas afetados.
A fila para acessar a área de embarque se estendia pelo saguão e chegava à porta do terminal. Também havia movimento intenso nos balcões de check-in e de despacho de bagagens.
A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos afirmou que os passageiros conseguiram embarcar nos voos previstos, mas o processo ocorreu de forma mais lenta. A quantidade de operações afetadas ainda estava sendo contabilizada.
As áreas do pátio de aeronaves, a pista de pousos e decolagens e as vias de acesso ao aeroporto não foram atingidas. A concessionária afirmou que a operação seguia em processo de normalização.
A orientação aos passageiros com voos previstos para esta manhã é consultar diretamente as companhias aéreas para verificar a situação da viagem.
A CPFL Paulista informou que o sistema elétrico responsável pelo abastecimento do aeroporto operava normalmente. A distribuidora não registrou falhas em sua rede nem recebeu solicitação de atendimento no local.
A ocorrência teve origem nas instalações internas de Viracopos e, por isso, é de responsabilidade do aeroporto, acrescentou a empresa.
A Azul, companhia aérea que concentra a maioria das operações em Viracopos, informou que ainda apurava os impactos da interrupção. A Latam também afirmou que verificava eventuais alterações em seus voos.
A Gol disse que tinha apenas um voo com decolagem prevista em Viracopos na manhã desta terça. A operação foi realizada.
Em Guarulhos, a chuva desta terça-feira (22) afetou as operações do Aeroporto Internacional de São Paulo. Quatro aeronaves que tinham o terminal como destino foram desviadas para outros aeroportos devido às medidas de controle do tráfego aéreo.
A GRU Airport orientou os passageiros a procurarem diretamente as companhias aéreas para obter informações sobre os voos programados.

Veja Também 

Isabelle Caracristi, estudante encontrada morta no pátio de condomínio onde morava com namorado

O que se sabe sobre a morte de estudante de direito em condomínio no CE

Imagem de destaque

Faltam poucos dias para o vestibular: 7 dicas para controlar a ansiedade na reta final

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro

Assessora de Flávio Bolsonaro negociou liberação de emendas com miliciano condenado no caso Marielle

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Aeroporto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Depois da caminhada, pipoca: confira filmes para cada passeio pelo Centro de Vitória
Rodney Miranda, candidato a senador pelo PRTB
Rodney defende nova divisão de recursos para sobrar mais dinheiro aos municípios
Imagem de destaque
Quer renovar o magnetismo pessoal? Conheça 3 banhos com rosa vermelha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados