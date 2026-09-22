Saguão do Aeroporto de Viracopos fica sem luz e voos têm atraso em SP

Uma interrupção de energia em uma subestação interna do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, provocou atrasos em voos e longas filas na manhã desta terça-feira (22). Parte do terminal ficou sem eletricidade, e os painéis com informações aos passageiros pararam de funcionar.

O problema começou por volta das 3h10 e atingiu o saguão de check-in. Às 7h30, o espaço ainda funcionava com luzes de emergência, enquanto equipes de manutenção trabalhavam para restabelecer os sistemas afetados.

A fila para acessar a área de embarque se estendia pelo saguão e chegava à porta do terminal. Também havia movimento intenso nos balcões de check-in e de despacho de bagagens.

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos afirmou que os passageiros conseguiram embarcar nos voos previstos, mas o processo ocorreu de forma mais lenta. A quantidade de operações afetadas ainda estava sendo contabilizada.

As áreas do pátio de aeronaves, a pista de pousos e decolagens e as vias de acesso ao aeroporto não foram atingidas. A concessionária afirmou que a operação seguia em processo de normalização.

A orientação aos passageiros com voos previstos para esta manhã é consultar diretamente as companhias aéreas para verificar a situação da viagem.

A CPFL Paulista informou que o sistema elétrico responsável pelo abastecimento do aeroporto operava normalmente. A distribuidora não registrou falhas em sua rede nem recebeu solicitação de atendimento no local.

A ocorrência teve origem nas instalações internas de Viracopos e, por isso, é de responsabilidade do aeroporto, acrescentou a empresa.

A Azul, companhia aérea que concentra a maioria das operações em Viracopos, informou que ainda apurava os impactos da interrupção. A Latam também afirmou que verificava eventuais alterações em seus voos.

A Gol disse que tinha apenas um voo com decolagem prevista em Viracopos na manhã desta terça. A operação foi realizada.

Em Guarulhos, a chuva desta terça-feira (22) afetou as operações do Aeroporto Internacional de São Paulo. Quatro aeronaves que tinham o terminal como destino foram desviadas para outros aeroportos devido às medidas de controle do tráfego aéreo.