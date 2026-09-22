Faltam poucos dias para o vestibular: 7 dicas para controlar a ansiedade na reta final

“O estudante precisa observar o próprio rendimento, e não usar apenas o relógio como medida de preparação. Depois de muitas horas, é possível continuar sentado estudando e já não conseguir processar o conteúdo com a mesma qualidade. Reconhecer o momento de fazer uma pausa também faz parte de uma rotina eficiente e ajuda a evitar que o estudo se transforme em mais uma fonte de ansiedade”, explica o psicólogo Damião Silva.