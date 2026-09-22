Mulheres que enfrentam o câncer de mama são protagonistas de exposição fotográfica no ES

Doze mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama são as protagonistas da 9ª edição da exposição fotográfica “Você é Única”, que será aberta em outubro, em Vitória. O projeto reúne mulheres entre 37 e 70 anos em tratamento ou em remissão da doença e propõe, por meio da fotografia, um olhar para além do diagnóstico.
Idealizada pelo empresário Dirceu Paigel e realizada em parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), a Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida, a iniciativa integra a programação do Outubro Rosa.
Neste ano, o ensaio tem como tema “A menina que ainda vive em mim” e é assinado pela fotógrafa Esther Sant’ana. A proposta é resgatar memórias, sonhos e características da infância de cada participante.
“A ideia não é caracterizar a mulher como criança, mas fazer com que ela reencontre aquela menina que existia antes das cicatrizes, dos medos e das batalhas da vida”, explica Esther.
Para a fotógrafa, a experiência do câncer pode provocar mudanças no corpo, mas não elimina outros aspectos da identidade dessas mulheres.
“Quero mostrar que, por trás da paciente, existe uma mulher com sonhos, histórias, vaidade, desejos e uma menina que continua viva dentro dela”, afirma.
À frente do projeto há nove anos, Dirceu Paigel diz que acompanhar as histórias das participantes é uma das principais experiências proporcionadas pela iniciativa.
“É um privilégio conhecer as histórias de tantas mulheres que passaram pela experiência do ensaio e da exposição. Elas nos ensinam e nos inspiram com a sua coragem e capacidade de superação”, afirma.
A médica oncologista Morgana Stelzer, coordenadora do serviço de oncologia do Hospital Evangélico de Vila Velha e madrinha desta edição, também acompanha pacientes que enfrentam diferentes etapas do tratamento.
Para ela, momentos que trabalham a autoestima podem fazer parte do cuidado com essas mulheres. “Compartilhar com elas um momento voltado à autoestima também faz parte desse cuidado”, afirma.
Enquanto a exposição chama atenção para as histórias individuais das pacientes, os números mostram a dimensão do câncer de mama no Estado.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 501 novos casos de câncer de mama foram registrados no Espírito Santo entre janeiro e setembro de 2025, segundo o levantamento informado pela organização. Para 2026, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 950 novos casos de câncer de mama feminino no Estado.
No caso do câncer de mama, a mastologista Mayra Herculano Franco Travassos, do Hospital Santa Rita de Cássia, chama atenção para outro desafio: o acesso ao rastreamento.
Segundo dados do Inca citados pela especialista, a cobertura da mamografia de rastreamento no Espírito Santo ficou em torno de 33% em 2024. A referência utilizada pelo instituto é alcançar pelo menos 70% da população-alvo em um período de dois anos.
Apesar dos avanços na oferta do exame, os números mostram que ainda há uma distância importante entre a cobertura considerada adequada e a realidade capixaba. Ampliar o rastreamento é fundamental para aumentar a possibilidade de detectar tumores em estágios iniciais e garantir encaminhamento oportuno para diagnóstico e tratamento
As 12 mulheres fotografadas nesta edição são:
- Marilene Jahring dos Santos, 39 anos, analista fiscal
- Lauriete Alves, 50 anos, dona de casa
- Rosimara Silva, 44 anos, técnica de enfermagem
- Wanda Ferreira Gonçalves (Wandinha), 37 anos, vendedora
- Eliana de Jesus (Li), 43 anos, enfermeira
- Talita Camargo da Silva Erlacher, 43 anos, dona de casa
- Danielle Pereira da Cunha Santos (Dani), 41 anos, recepcionista
- Cristiane Rosa, 54 anos, porteira
- Maria Aparecida Tavares de Farias, 59 anos, aposentada
- Vania Regina da Silveira, 67 anos, representante comercial
- Marcela Portela Campos (Cela ou Lorão), 45 anos, recepcionista
- Vanderleides Morais, 52 anos, motorista carreteira
Exposição Você é Única
Período: 1º a 25 de outubro
Horário: das 10h às 22h
Local: Shopping Vitória, 2º piso
Entrada: gratuita