Mulheres que enfrentam o câncer de mama são protagonistas de exposição fotográfica no ES

Doze mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama são as protagonistas da 9ª edição da exposição fotográfica “Você é Única”, que será aberta em outubro, em Vitória. O projeto reúne mulheres entre 37 e 70 anos em tratamento ou em remissão da doença e propõe, por meio da fotografia, um olhar para além do diagnóstico.





Idealizada pelo empresário Dirceu Paigel e realizada em parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), a Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida, a iniciativa integra a programação do Outubro Rosa.





Neste ano, o ensaio tem como tema “A menina que ainda vive em mim” e é assinado pela fotógrafa Esther Sant’ana. A proposta é resgatar memórias, sonhos e características da infância de cada participante.





“A ideia não é caracterizar a mulher como criança, mas fazer com que ela reencontre aquela menina que existia antes das cicatrizes, dos medos e das batalhas da vida”, explica Esther.





Para a fotógrafa, a experiência do câncer pode provocar mudanças no corpo, mas não elimina outros aspectos da identidade dessas mulheres.





“Quero mostrar que, por trás da paciente, existe uma mulher com sonhos, histórias, vaidade, desejos e uma menina que continua viva dentro dela”, afirma.