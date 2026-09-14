Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama

Duas novas indicações foram aprovadas: em combinação com pembrolizumabe para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com CMTN irressecável (que não pode ser removido por cirurgia), localmente avançado ou metastático cujos tumores expressem PD-L1 (proteína encontrada na superfície de algumas células cancerígenas que faz com que o sistema imunológico não ataque o tumor).