Pele, cabelo e make: 30 lançamentos de beleza imperdíveis que chegam em setembro

Com a chegada de setembro e a transição para a primavera, o universo da beleza ganha um ritmo acelerado de novidades. Para quem ama testar produtos e manter os cuidados com a pele, cabelo e maquiagem sempre em dia, preparamos uma curadoria especial.
Uma das novidades é a coleção lançada pela Sheglam inspirada no universo de O Senhor dos Anéis com embalagens colecionáveis. Já a Lola From Rio apresenta Volumão, nova linha desenvolvida para proporcionar fios visualmente mais encorpados e volumosos desde a primeira aplicação.
Reunimos 30 lançamentos do mês que prometem transformar o seu ritual diário em um momento inesquecível de autocuidado.
1
Coleção O Senhor dos Anéis, de Sheglam
A linha completa e colecionável entra para o portfólio global da marca e contempla diferentes passos da maquiagem, desde a preparação da pele - com primer, blush, pó e iluminador - a sombras e lip gloss. A coleção promete que a magia da saga seja representada não apenas nas embalagens, mas também nas fórmulas de alta tecnologia e em todas as etapas da maquiagem, transportando os fãs para a Terra-média a cada aplicação. Os primers ganham uma versão nessa coleção com o Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum, que combina glicerina e extrato de centella asiática, proporcionando, hidratação, conforto e uma ação calmante enquanto prepara a pele para os próximos passos da rotina de beleza. O produto foi inspirado na luz que guiou Frodo, personagem da saga, em sua jornada e promete deixar um resultado glow. Sua embalagem apresenta um efeito óptico que muda de cor conforme o ângulo da luz, tornando o produto ainda mais colecionável. Outro destaque na preparação da pele, o Eye of Sauron Blush é um blush que muda de tom de acordo com o pH de cada pessoa.
2
Novos perfumes, da Oulab
Nova marca brasileira de perfumaria premium que chega com a proposta de transformar a escolha de uma fragrância em uma experiência pessoal, sensorial e conectada às emoções. Com seis fragrâncias em seu portfólio de estreia, os lançamentos chegam com
fórmulas marcantes e sofisticadas, desenvolvidas para despertar sensações e permanecer na memória. As fragrâncias combinam notas de Chypre, Frutal, Cítrico, Amadeirado e Oriental. Destaque para o Unforgettable Flowers 26 que tem notas de cassis, rosa e madeira de carvalho; e o Secret Citric 62 com notas de toranja, bergamota e âmbar.
3
Spray Nutrição, da Hidratei
O produto foi desenvolvido para repor os lipídios essenciais, recuperando cabelos porosos, opacos e sem maleabilidade, alinhando os fios desde o primeiro uso. Ao restaurar a barreira protetora dos fios, selando a cutícula e formando um filme protetor, ele proporciona cabelos mais resistentes e flexíveis, e uma textura mais sedosa e brilhante. Com proteção térmica de até 230º, sua fórmula é rica em Óleo de Coco, o principal responsável pela reposição lipídica, promovendo nutrição profunda e maciez para os fios. Além disso, sua composição conta com o Óleo de Macadâmia, que ajuda a restaurar a barreira protetora da fibra capilar, proporcionando brilho, flexibilidade e resistência; com Óleo de Argan, que melhora a retenção de hidratação, deixando os fios mais macios; e com o Ácido Lático, que sela as cutículas, também agindo para reduzir a porosidade e alinhar. (COMPRE NA AMAZON)
4
Spray Volumizador Volumão, da Lola From Rio
A novidade entrega fios 22% mais espessos e ganhos de volume com a percepção de até +40 mil fios já no primeiro uso. Com uma composição que trata além de proporcionar volume, a combinação de Bioproteína e Óleo de Crambe ajuda a preencher a porosidade dos fios resultando em uma aparência mais encorpada, leve e cheia de movimento. Enquanto a bioproteína fortalece e protege a fibra capilar, promovendo maior resistência e sensação de densidade, o óleo de crambe oferece hidratação equilibrada, brilho e maciez sem pesar. A combinação desses ativos deixa os cabelos mais saudáveis, alinhados e sedosos, garantindo um volume natural, duradouro e cheio de movimento, sem abrir mão da leveza dos fios. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
5
Lápis Apontável para Contorno Labial, de Dailus
A marca amplia a cartela de cores de seu Lápis Apontável para Contorno Labial, com quatro novas tonalidades - Bombom de Cereja, Cereja Silvestre, Mocha Mousse e Pudim de Chocolate. Os novos contornos mantêm a fórmula já conhecida da marca, com textura supermacia que desliza facilmente, contorna e preenche os lábios, além de alta pigmentação e hidratação proporcionada pela manteiga de karité. Os produtos também foram pensados para formar combinações perfeitas com os novos tons suculentos de Batom Líquido Matte 12h da marca, permitindo criar os lip combos que estabeleceram o marrom e o cereja como os grandes protagonistas da maquiagem atual. O bombom de cereja, que é um vinho arroxeado profundo, inspirado na intensidade das frutas silvestres, é um dos destaques.
6
Desodorantes Spray Lattitude Profundo, de Hinode
A marca amplia sua atuação em perfumaria masculina com o lançamento de três novos desodorantes spray que também podem ser usados como body splash: Lattitude Profundo, Lattitude Stamina e Lattitude Origini. A proposta dos lançamentos parte de uma mesma ideia, mas apresenta personalidades olfativas diferentes. O lançamento Profundo tem perfil amadeirado intenso, combinando notas aquáticas e especiarias. A fragrância foi desenvolvida para quem busca uma perfumação mais marcante, mas com a sensação de frescor característica do formato spray. O produto oferece ainda proteção desodorante e pode ser aplicado no corpo, especialmente após o banho ou antes de atividades que pedem uma sensação mais refrescante.
7
Coleção Disney Channel, da Impala
8
Linha Moisture Kick, de Schwarzkopf Professional
A Bonacure apresenta o relançamento da linha Moisture Kick, desenvolvida especialmente para cabelos secos, desidratados, quebradiços e com tendência ao frizz. Com fórmulas aprimoradas e tecnologias avançadas de hidratação, a linha foi criada para restaurar o equilíbrio hídrico dos fios, proporcionando até 72 horas de hidratação, brilho intenso e maior maleabilidade sem comprometer a leveza natural dos cabelos. Os produtos reúnem ingredientes reconhecidos por seu alto poder hidratante e nutritivo, como Aloe Vera, conhecida por suas propriedades calmantes e hidratantes, e Extrato de Moringa, ativo rico em nutrientes que ajuda a nutrir os fios. promover maciez e potencializar o brilho. No centro da nova formulação está o Care-Boost Complex, uma tecnologia avançada que potencializa o cuidado e o condicionamento dos fios, proporcionando uma camada protetora nos fios que garante a hidratação profunda, controle do frizz e maior maleabilidade, enquanto preserva o movimento natural dos cabelos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
9
Sombra em Stick Glitter, de Mary Kay
A novidade combina o efeito cintilante com a praticidade de um formato retrátil. Fácil de aplicar, o produto desliza sobre as pálpebras e entrega cor intensa em poucos segundos, sem exigir uma produção elaborada. A textura cremosa acompanha o movimento e permite construir a intensidade do look, do toque mais delicado a uma produção de maior impacto. A fórmula também conta com longa duração e sensação confortável, mantendo a cor e o brilho ao longo do dia. O formato stick completa a proposta ao deixar a aplicação mais simples e o produto fácil de levar na nécessaire. É uma opção para quem quer atualizar a maquiagem do dia a dia com um toque de brilho ou criar um olhar mais marcante para uma ocasião especial. Disponível em três tonalidades, Golden Sunrise, Radiant Bronze e Copper. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Multistick 4 em 1 com Skincare, da Guava
A marca apresenta Malva, a nova tonalidade que passa a integrar dois dos produtos mais icônicos da marca: o Multistick 4 em 1 com Skincare e o Lip Oil Regenerador. O primeiro é Blush, Sombra e Batom + Ativos Skincare, para a carinha de saúde em segundos enquanto cuida da pele. Pensado para se fundir à pele, cada variação de cor do Blush em Bastão Multifuncional foi desenvolvida a partir da colorimetria para se adaptar a diferentes tons e subtons. A fórmula se funde à pele e permanece bonita por muito mais tempo, mesmo em contato com suor e água. E o melhor: você pode usar a mesma cor como blush, batom ou sombra.
11
Óleo Antioxidante Corporal FPS 60, da Ollie
A novidade multifuncional que reúne alta proteção solar, hidratação profunda e ação antioxidante em uma textura leve e prazerosa de usar. Com FPS 60, fragrância agradável e alta resistência à água e ao suor, o óleo tem rápida absorção, toque seco e aveludado e deixa um brilho natural na pele, sem aquela sensação excessivamente oleosa ou pegajosa. O resultado é uma pele protegida, macia, luminosa e confortável — seja para encarar um dia de sol ou simplesmente incluir mais cuidado na rotina. A fórmula conta com vitamina E, reconhecida pela ação antioxidante e por ajudar a preservar o colágeno da pele, e esqualano, que promove hidratação e contribui para manter a maciez e a elasticidade. O produto também reúne um blend de óleos naturais com óleo de jojoba, que equilibra a hidratação sem deixar a pele oleosa; óleo de rosa mosqueta, que nutre e melhora a textura e a aparência da pele; e óleo de semente de uva, que hidrata e ajuda a reforçar a barreira cutânea.
12
Bastão FPS 90, da Helioderm
A novidade dos bastões foram desenvolvidos para oferecer aplicação direta na pele, com textura leve, acabamento invisível e toque confortável, sem deixar resíduos esbranquiçados. Em formato compacto, que são ideais para acompanhar a rotina dentro e fora de casa, facilitando a reaplicação em qualquer momento do dia. O principal destaque é o Bastão FPS 90, lançamento que inicia a entrada da marca no universo do mercado de skincare, unindo cuidado com a pele, praticidade e acabamento natural em um único produto. Disponível em diferentes tonalidades, nas cores 20,30,40 e 50 o bastão foi desenvolvido para oferecer cobertura uniforme, efeito confortável sobre a pele e facilidade de aplicação, funcionando como uma solução versátil para quem busca proteção solar aliada à praticidade da maquiagem no dia a dia. O formato em bastão permite aplicação direta na pele e reaplicação rápida ao longo do dia, reforçando a proposta de um produto multifuncional que acompanha diferentes rotinas e momentos de exposição solar. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
13
Linha Mega Crescimento, de Seda
Protocolo desenvolvido com 1,5% de Dynoxidil, ativo patenteado que potencializa o crescimento dos fios, reduz a queda e proporciona cabelos mais fortes e volumosos. Com seis produtos que atuam de forma complementar, a linha combina cuidados para o couro cabeludo e para a fibra capilar, com benefícios comprovados e uma rotina completa para quem busca crescimento e volume. Desenvolvida para acompanhar diferentes etapas da rotina de cuidados, a linha reúne shampoo, condicionador, máscara concentrada com proteína, dois cremes para pentear e o Sérum Antiqueda, desenvolvido para aplicação direta na raiz. No centro dessa inovação está o Dynoxidil, ativo que fortalece o couro cabeludo enquanto as fórmulas complementares atuam na fibra capilar para entregar fios mais resistentes, encorpados e volumosos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
14
Body Splash Diana Glam, da Aura Beauty
Com uma fragrância floral aquática, a novidade convida a uma experiência sensorial que celebra a mulher livre, intuitiva e conectada à sua força natural. A fragrância abre com notas refrescantes de água de coco, banana, notas aquosas e laranja, que evocam a sensação do amanhecer e o frescor da natureza despertando. No coração, um bouquet de flores brancas formado por jasmim, lírio-do-vale, gardênia e ylang-ylang. Já no fundo, baunilha, tonka, musk e âmbar criam uma assinatura confortável e envolvente. O amarelo vibrante da embalagem encontra eco nas notas de água de coco, banana e flores brancas, criando uma fragrância solar, luminosa e conectada ao imaginário tropical do país. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
15
Linha Actine Care, da Darrow
Nova linha desenvolvida para peles acneicas sensibilizadas pela acne. O lançamento combina o controle da acne inflamatória com uma proposta voltada à preservação da barreira cutânea, proporcionando mais conforto para a rotina de quem convive com a condição. O lançamento traduz a evolução do conhecimento científico sobre a acne e reforça uma abordagem que busca equilibrar eficácia clínica, tolerância e adesão ao tratamento. Destaque para o Sérum Antiacne, que combina um ativo inovador Acnesium que atua nos quatro pilares formadores da acne, aos ativos renomados ácido salicílico e niacinamida para auxiliar no controle da oleosidade e na uniformização da pele. Sua fórmula atua desde os primeiros dias de uso, com ação secativa nas lesões de inflamatórias em sete dias. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
16
Perfume do Cascão, da Jequiti
A marca lança uma nova fragrância da linha da Turma da Mônica. Desta vez, o protagonista é o Cascão, o icônico personagem conhecido por seu humor e sua clássica aversão à água. A fragrância possui um caminho olfativo Madeira Refrescante, desenvolvido para representar o espírito aventureiro, espontâneo e cheio de energia do Cascão. Criada em parceria com a Givaudan, referência global na criação de fragrâncias, a composição traz no topo notas de limão que garantem frescor e vitalidade. No corpo, o gerânio adiciona equilíbrio e leveza. Já o fundo de cedro entrega uma assinatura marcante e autêntica. Um diferencial do perfume é a presença da tecnologia Eliminaze, que auxilia na neutralização de maus odores.
17
Mousse Purifiante Thé Blanc & Yuzu, de Anna Pegova
É uma espuma de limpeza sem sabão desenvolvida especialmente para peles oleosas, mistas e acneicas. A novidade promove limpeza profunda e eficaz sem comprometer a barreira protetora natural da pele, ajudando a controlar a oleosidade sem provocar o efeito rebote. A fórmula reúne ativos dermatologicamente reconhecidos que atuam de forma complementar para promover equilíbrio e conforto à pele. O Ácido Salicílico auxilia na desobstrução dos poros, controle da oleosidade e redução de cravos e espinhas, enquanto a Melaleuca oferece ação purificante e antimicrobiana. A Niacinamida e o PCA de Zinco contribuem para regular a produção sebácea e minimizar sinais inflamatórios, enquanto o prebiótico ajuda a preservar o equilíbrio da microbiota cutânea. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
18
Linha Tododia, da Natura
A edição limitada traz três fragrâncias inéditas — Pistache em Creme, Caramelo Salgado e Néctar de Mel — desenvolvidas para transformar o autocuidado em uma experiência sensorial completa. A coleção reúne combina fragrâncias marcantes, texturas e alta performance de hidratação. Os hidratantes corporais proporcionam hidratação profunda por até 48 horas com fórmula exclusiva que e une Tecnologia Prebiótica com ativos que auxiliam a produção natural de colágeno, ácido hialurônico e elastina, promovendo uma pele mais macia, firme e radiante desde a primeira aplicação. A experiência continua com sabonetes em barra que limpam sem ressecar, preservam a barreira natural da pele e entregam espuma abundante; body splashes que prolongam a perfumação ao longo do dia; e glosses labiais enriquecidos com vitamina E, capazes de hidratar os lábios por até 24 horas enquanto proporciona brilho natural.
Fix+ Matte 24HR Alcohol-Free, da Mac Cosmetics
É um spray fixador desenvolvido para prolongar a duração da maquiagem sem abrir mão do conforto da pele. Com tecnologia de formação de filme microscópico e fórmula livre de álcool, cria um véu invisível sobre a pele que fixa a maquiagem por até 24 horas, controla o brilho ao longo do dia e preserva a intensidade das cores. Sua névoa ultrafina proporciona uma aplicação uniforme e confortável, criando um acabamento matte natural com efeito soft focus, que minimiza o brilho sem ressecar ou deixar a pele com sensação de rigidez. Também forma uma barreira resistente à água, ao suor, à umidade e à transferência, mantendo a maquiagem com aparência fresca durante todo o dia. O resultado é um acabamento matte confortável, sem resíduos brancos, sem sensação pegajosa e sem desconforto.
20
Azelabio, de Noviole
É um sérum multi-eficaz desenvolvido para responder aos principais desafios das peles acneicas, oleosas, com manchas e sensíveis. O complexo combina o derivado do ácido azelaico Azeloglicina 10%, o ativo pós-biótico proprietário Camexbio, Niacinamida e Zinco PCA em uma solução que atua simultaneamente no controle da oleosidade, na redução da acne, na uniformização do tom da pele e no fortalecimento da barreira cutânea de peles sensíveis. No centro da inovação está o Camexbio, ativo exclusivo obtido por meio da fermentação biotecnológica do chá verde. Desenvolvido após anos de pesquisa e protegido por tecnologia proprietária, o ingrediente reúne elevada capacidade antioxidante e ação anti-inflamatória, contribuindo para o equilíbrio da microbiota cutânea e para a melhora da qualidade global da pele. O ativo é padronizado com atividade antioxidante de 93% pelo método DPPH, resultado 15% superior ao controle positivo, a quercetina, reforçando seu potencial de proteção frente ao estresse oxidativo.
21
Cica B12+ Multirreparador, de Ada Tina
Sérum hidratante e calmante capaz de reparar a barreira cutânea e aliviar o desconforto desde a primeira aplicação. Conta com a exclusiva tecnologia Rosavix, desenvolvida para intensificar o cuidado da pele sensibilizada, auxiliando na redução do desconforto e da vermelhidão e na recuperação da barreira cutânea. A proposta é oferecer uma ação calmante rápida ao mesmo tempo em que trabalha na recuperação da estrutura de proteção da pele. Outro destaque na fórmula é a tecnologia Skin B5 Factory, que estimula fisiologicamente a própria pele a produzir pantenol, garantindo hidratação celular contínua, reparação tecidual de dentro para fora e fortalecimento duradouro da barreira cutânea. A fórmula também conta com vitamina B12, que auxilia na recuperação da aparência da pele sensibilizada e é responsável pela coloração avermelhada característica do sérum.
22
Body Splash Hello Hello Muse, da Ciclo Cosméticos
Nah Cardoso e a marca apresentam a coleção Hello Hello Muse, coleção que aposta em uma assinatura olfativa Floral Amadeirada marcante e é composta por deo colônia, body splash e hidratante corporal. Nas notas de saída, frutas vermelhas, toranja, amora e pimenta trazem brilho, frescor e um toque especiado envolvente logo na primeira aplicação. No corpo, jasmim sambac, violeta, cereja preta e frésia revelam feminilidade e sofisticação. Já no fundo, madeiras de caxemira, musgo, baunilha e patchouli criam uma base cremosa, quente e sedutora. O perfil olfativo combina sensualidade e modernidade.
23
Face The Day Palette, da Mascavo
Paleta multifuncional em pó para o rosto. Com uma curadoria de cinco tonalidades para os tons de pele – Sunrise, Warm, Blossom, Petal e Afterglow - em acabamentos matte e cintilante, a novidade reúne uma seleção de cores atemporais que dialoga com diferentes tons de pele e propostas de beleza. Com textura ultrafina, sensorial macio e toque aveludado, o produto desliza suavemente sobre a pele e proporciona uma aplicação uniforme desde o primeiro contato. Fácil de esfumar, funde-se naturalmente à pele para um resultado uniforme, sem marcações, enquanto a pigmentação equilibrada permite construir camadas de intensidade de forma gradual. A tecnologia da formulação ainda minimiza resíduos esvoaçantes, tornando a experiência mais limpa, prática e confortável tanto para quem está começando quanto para quem já domina diferentes técnicas.
24
Linha Color Wow, de L'Oreal
A marca desembarca no Brasil com um portfólio com 22 produtos. Nativa digital e responsável por popularizar o conceito global de “Glass Hair” (cabelo espelhado), a novidade traz suas fórmulas inéditas, seguras e livres de sulfato. Dream coat Supernatural Spray, seu produto mais conhecido, utiliza tecnologia de polímeros avançados ativados pelo calor, que funcionam como barreira física invisível contra a umidade, um dos principais desafios do clima tropical brasileiro. Ele encapsula os fios em uma película hidrofóbica à prova d’água, entregando brilho espelhado que resiste a até quatro lavagens.
25
Creme Desodorante Corporal Anti-atrito, da Raavi
Desenvolvido para ajudar a prevenir assaduras e proporcionar hidratação e conforto ao longo do dia. Com textura leve e rápida absorção, o produto combina alantoína, niacinamida, vitamina E, manteiga de karité e D-Pantenol, reunindo diferentes ativos em uma fórmula voltada ao cuidado diário da pele. A alantoína é reconhecida por suas propriedades hidratantes, calmantes, regeneradoras e protetoras. A niacinamida contribui para a hidratação, uniformização e fortalecimento da barreira cutânea. A combinação dos ativos ajuda a prevenir assaduras e irritações, além de proporcionar hidratação intensa e conforto ao longo do dia. A fórmula possui toque seco, não deixa a pele oleosa e foi dermatologicamente testada.
26
Enxaguante Extra Suave, de Listerine
Com fórmula transparente que não arde, a novidade transforma o bochecho em um momento mais leve e agradável do cuidado diário. O enxaguante elimina até 99% dos germes, oferece até 24 horas de proteção, contribui para gengivas mais saudáveis e proporciona refrescância prolongada. Estudos clínicos da marca indicam que o uso do produto em conjunto com escovação e fio dental reduz a placa bacteriana e a gengivite de forma mais eficaz do que os métodos mecânicos isolados. Disponível nas versões Cool Mint e Cuidado Total, a novidade foi desenvolvida sem corantes e sem álcool, oferecendo proteção eficaz contra germes causadores de placa e mau hálito. (COMPRE NA AMAZON)
27
Bases Matte Líquida, de Negra Rosa
O produto expande sua cartela para 16 subtons e tons de pele preta e parda de mulheres de todas as regiões do Brasil. Com fórmula multifuncional de alta performance que une maquiagem e tratamento diário, a base é enriquecida com Niacinamida (ativo que estimula a renovação celular, uniformiza o tom da pele e suaviza imperfeições), além disso, oferece hidratação por até 24h e possui proteção solar FPS 25 com proteção UVA e UVB. A nova base entrega um acabamento profissional com efeito natural e é resistente à água, ao suor e à transferência.
28
Concentrado C 20 Ultra AOX, de Adcos
A nova composição preserva a combinação de vitamina C 20% e ácido ferúlico e passa a contar também com PQQ e NAD+, ativos relacionados ao metabolismo energético e à funcionalidade celular, que contribuem para preservar a atividade das células e reduzir os impactos do inflammaging e da senescência celular. Um dos diferenciais do produto é sua indicação para uso associado a procedimentos estéticos, podendo ser incorporado à rotina de cuidados antes e depois de tratamentos, incluindo sessões a laser. A proposta é potencializar os resultados dos procedimentos ao oferecer à pele uma combinação de ativos antioxidantes e tecnologias voltadas à longevidade celular. Com textura leve e não oleosa, o produto pode ser aplicado pela manhã e/ou à noite, antes do hidratante ou protetor solar, de acordo com a orientação do profissional responsável pelo tratamento.
29
Creme Hidratante Íntimo, da Feel
O produto hidrata, acalma e alivia o ressecamento da região íntima externa. A nova fórmula é mais leve que a anterior e combina óleo de abacate e óleo de oliva com manteiga de karité e manteiga de cacau, ativos emolientes que ajudam a repor a camada de gordura da pele, além de vitamina E, antioxidante que protege contra o ressecamento. A novidade é a entrada de um prebiótico, ingrediente que alimenta a microbiota, o conjunto de microrganismos que protege a região íntima e ajuda a manter esse equilíbrio.
30
Hydra Boost, da Equaliv
Suplemento alimentar em pó que oferece hidratação funcional, com eletrólitos equilibrados para acompanhar a rotina, o exercício físico e momentos de maior demanda do organismo. Disponível nos sabores abacaxi e hortelã e laranja e acerola, o produto possui água de coco em pó em sua composição, além da combinação de sódio, potássio e magnésio, minerais importantes para o equilíbrio eletrolítico e o funcionamento neuromuscular. O produto tem fórmula clean label - sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem polióis e sem adoçantes artificiais - alinhada ao perfil de quem procura praticidade sem abrir mão da qualidade nutricional.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável