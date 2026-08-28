Perfume para cabelo: o segredo para fios cheirosos, sem frizz e protegidos

O perfume para cabelo, popularmente conhecido como hair mist, conquistou espaço definitivo na rotina de beleza ao unir perfumação prolongada e cuidados com a saúde capilar. Desenvolvido com fórmulas sem álcool e enriquecido com ativos hidratantes, o produto vai além de neutralizar odores do dia a dia — como poluição e fumaça —, ajudando a combater o frizz, selar as cutículas e devolver o brilho aos fios sem ressecar.





Diferente de borrifar perfumes convencionais nos cabelos - hábito comum, mas não recomendado, pois pode ressecar e fragilizar os fios -, o produto é uma fragrância desenvolvida especificamente para ser aplicada nos fios de forma segura, sem ressecar ou danificar a fibra capilar. Possui fórmula suave, enriquecida com agentes hidratantes e protetores.





Geralmente o produto bloqueia a impregnação de cheiros indesejados ao longo do dia, como fumaça, poluição, gordura de frituras e suor. E muitas versões incluem óleos leves, silicone ou pantenol na composição, ajudando a selar as cutículas e a dar um acabamento luminoso. Além disso, diversas opções no mercado oferecem benefícios extras, como filtro UV contra os danos solares e proteção térmica para o uso moderado de secador ou chapinha. Confira a nossa seleção!