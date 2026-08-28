Perfume para cabelo: o segredo para fios cheirosos, sem frizz e protegidos

O perfume para cabelo, popularmente conhecido como hair mist, conquistou espaço definitivo na rotina de beleza ao unir perfumação prolongada e cuidados com a saúde capilar. Desenvolvido com fórmulas sem álcool e enriquecido com ativos hidratantes, o produto vai além de neutralizar odores do dia a dia — como poluição e fumaça —, ajudando a combater o frizz, selar as cutículas e devolver o brilho aos fios sem ressecar.
Diferente de borrifar perfumes convencionais nos cabelos - hábito comum, mas não recomendado, pois pode ressecar e fragilizar os fios -, o produto é uma fragrância desenvolvida especificamente para ser aplicada nos fios de forma segura, sem ressecar ou danificar a fibra capilar. Possui fórmula suave, enriquecida com agentes hidratantes e protetores.
Geralmente o produto bloqueia a impregnação de cheiros indesejados ao longo do dia, como fumaça, poluição, gordura de frituras e suor. E muitas versões incluem óleos leves, silicone ou pantenol na composição, ajudando a selar as cutículas e a dar um acabamento luminoso. Além disso, diversas opções no mercado oferecem benefícios extras, como filtro UV contra os danos solares e proteção térmica para o uso moderado de secador ou chapinha. Confira a nossa seleção!
- Perfume para Cabelos Amalfi Sunset, da Skelt. Combina perfumação e cuidado capilar em uma fórmula bifásica leve, que perfuma os fios por até quatro horas, proporciona 88% de redução imediata do frizz e 91% mais brilho logo após a aplicação. Além disso, ajuda a selar a superfície dos fios, promovendo toque macio, movimento natural e acabamento luminoso, sem pesar nos cabelos. (COMPRE NA AMAZON)
- Essência para Cabelos Tododia Cereja e Avelã, da Natura. Oferece multibenefícios, como brilho e maciez imediatos. Sua fórmula leve, com efeito antifrizz, não resseca os fios e traz uma fragrância atraente e marcante, com notas adocicadas e frutais. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Gloss Absolu Le Parfum, de Kérastase. Traz uma tecnologia inovadora que desperta sensações positivas e fortalece a autoconfiança. Abertura refrescante com limão cintilante, bergamota e um toque de cardamomo, evoluindo para um coração harmonioso de íris, jasmim, frésia, flor de laranjeira e chá verde, que confere profundidade à explosão cítrica inicial. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Capilar Floral Ambarado, da Karina. Cocriado com Alan Vivian, une performance e experiência sensorial. Além de perfumar os fios, oferece proteção térmica, filtro UV e fragrância que possui tecnologia para neutralizar odores do dia a dia, como suor, cigarro e gordura de cozinha. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hair Splash Puro Encanto, da Prohall. Sua fórmula oferece uma perfumação que encanta, deixando os cabelos com aroma sutil e refinado ao longo do dia. Mantém os fios macios, leves e com aspecto saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Body & Hair Splash Pearl Fresh, da GE Beauty. A fórmula reúne ProShine, ativo derivado do óleo de rícino que ajuda a selar as cutículas, reduzir o frizz e intensificar o brilho dos fios. Tem fragrância refrescante e vibrante que combina pêra, lírio e musk, criando uma assinatura leve e luminosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Acqua Floral, da Oeje. Com uma fórmula leve à base de água e enriquecida com um bioativo multifuncional que contém ácidos hialurônicos de alto e baixo peso molecular, o produto envolve os fios em um aroma suave e delicado.