Os 15 melhores óleos de cabelo para fios brilhosos e sem frizz

Se você ainda acha que óleo serve apenas para "dar um brilho" no final do penteado, prepare-se para mudar de ideia. Os óleos são verdadeiros elixires de tratamento que podem transformar a saúde dos fios de dentro para fora.
Muitas pessoas ainda têm medo de que o óleo deixe o cabelo "pesado" ou "sujo", então é importante destacar que, hoje, as fórmulas são tecnológicas e servem para muito mais do que apenas brilho. Longe de ser apenas um "finalizador para as pontas", ele atua como um tratamento multifuncional que pode salvar fios ressecados, quebradiços ou sem vida.
Versáteis, eles podem ser usados de diferentes formas: na umectação pré-lavagem, misturados a cremes de pentear, como finalizador para dar brilho e controlar o frizz ou até como proteção térmica, dependendo da formulação. Essa flexibilidade faz com que o produto atenda às diversas necessidades dos fios crespos, respeitando texturas, volumes e estilos, do cabelo natural aos penteados protetores.
Com fórmulas ricas em óleos vegetais e ativos nutritivos, esses produtos atendem às necessidades específicas dos fios crespos, que naturalmente tendem ao ressecamento. O resultado são cabelos mais macios, definidos, com frizz controlado e aquele glow saudável que faz toda a diferença do day after ao penteado mais elaborado. Confira a nossa vitrine!
- Óleo Reconstrutor Uso Obrigatório, de Truss. Sua fórmula leve e de rápida absorção possui Óleo de Monoi, deixando seus cabelos macios e blindados contra o frizz. Ela penetra profundamente na fibra capilar, reparando os danos, selando as cutículas e criando um filme protetor contra as agressões externas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Supreme Oil Siàge Nutri Rosé, de Eudora. Enriquecido com o exclusivo Elixir de Rosas, um blend extraído da colheita artesanal de mais de 30 mil pétalas de rosas, este óleo de cabelo garante reparação instantânea e duradoura. Proporciona 100 horas de brilho com efeito antifrizz. (COMPRE NA AMAZON)
- UV Repair & Glow + Ferúlico, de Dove. Oferece finalização e tratamento intensivo, com até 20 vezes mais brilho e 70 horas de proteção contra os danos causados pelos raios UV. Com FPC 70 (Fator de Proteção Capilar), forma uma barreira que protege a fibra capilar da exposição solar. A fórmula é enriquecida com 12% de Sérum Ferúlico, antioxidante que atua na fibra capilar para prevenir danos e ajudar a restaurar a vitalidade dos fios. (COMPRE NA AMAZON)
- Ritual Dorama, de Novex. Traz como principal ativo um óleo premium obtido das flores de tsubaki - uma camélia nativa do Japão, rica em ácidos oleico e linoleico, que são facilmente absorvidos pelos cabelos. O resultado: fios reparados, hidratados, com muito brilho e sem frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Óleo Capilar Bio Reparador, de Cless Cosméticos. Oferece brilho intenso, nutrição e controle dos fios, garantindo disciplina e maciez. Sua fórmula multibenefícios reúne 12 óleos reparadores — argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe vera, cálamo, mirra, oliva e canela — para recuperar a vitalidade do cabelo e reforçar sua proteção natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Óleo Bifásico Hidratação Equilibrante Patauá, de L'Occitane au Brésil. Combina uma fase oleosa enriquecida com óleo de Patauá com uma fase aquosa, proporcionando hidratação instantânea para os cabelos, mas preservando a leveza dos fios. Sua fórmula possui proteção térmica, que protege a queratina dos cabelos contra danos ligados à temperatura, reduz o frizz e traz brilho.
- Óleo Melancia, da Skala Frutástica. Oferece brilho radiante e sensorial marcante, podendo ser usadas como reparador de pontas, finalizador, em umectações noturnas ou como protetor térmico (230 °C). Enriquecido com argan e buriti, combate o ressecamento, previne pontas duplas e deixa os fios alinhados e sedosos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Óleo Nutritivo Infusão de Óleos, da Haskell Cosméticos. Oferece um cuidado intensivo e diário para cabelos ultrarressecados. Ação umectante e antifrizz, com toque leve. Redução de pontas duplas e fortalecimento dos fios por meio da reposição lipídica. Nutrição intensa que devolve a vitalidade dos cabelos ressecados. Proteção solar contra danos externos e exposição ao calor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Essential Óleo Capilar Hidratação e Reparação, da Braé. Combinando Ácido Hialurônico e um poderoso blend de óleos, ele repara profundamente os fios danificados, promove hidratação duradoura e protege contra o calor das ferramentas térmicas. Ideal para finalização ou como tratamento intensivo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ultimate Luxe Oil, de Wella Professionals. Detém uma composição suave que não sobrecarrega as mechas e oferece uma reestruturação imediata, deixando os cabelos resplandecentes e revigorados. Sua combinação rica em Óleo de Argan, Amêndoas e Jojoba se infiltra em profundidade na fibra capilar, promovendo um fulgor e uma delicadeza. (COMPRE NA AMAZON)
- Óleo Sérum Cachos dos Sonhos Multy Definição Intensa, de Salon Line. Ativa os cachos com definição poderosa, ação antifrizz e proteção térmica de até 230°, garantindo fios alinhados, memorizados e com brilho radiante. Os principais ativos são óleo de coco, óleo de amêndoas e extrato de mel. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Yellow Professional Curly Oil , da Alfaparf Milano. Óleo que ilumina e hidrata os cabelos. Um intensificador anti-frizz com fórmula vegana, livre de ingredientes de origem e derivação animal. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Juba Blend De Óleos Vegetais, de Widi Care. Desenvolvido para tratar cabelos altamente ressecados. Este blend de óleos vegetais oferece umectação aos fios e pode ser usado em tratamentos intensivos para restaurar a hidratação e saúde dos cabelos extremamente secos. (COMPRE NA AMAZON)
- Óleo Amino-Silk, de Seda. Nutri instantâneamente os fios, acaba com o frizz, além de entregar brilho e maciez. Com proteção térmica até 230°C, proporciona um cabelo leve e não pegajoso com redução instantânea do frizz. Sua tecnologia Amino Silk Complex retém a hidratação, protege os fios dos danos mecânicos e reduz o atrito entre as fibras, garantindo horas de maciez e suavidade. (COMPRE NA AMAZON)
- Óleo Bifásico Cabelos Óleos Poderosos, de Vult. É indicado para proteger os fios após a lavagem, ajudando a manter a hidratação, controlar o frizz e preservar o aspecto saudável ao longo do dia, além de poder ser utilizado como protetor térmico que garante 24h de brilho espelhado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
