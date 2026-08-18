Mitos sobre o cabelo: o que realmente faz diferença para a saúde dos fios

É preciso ainda diferenciar queda de quebra. O fio que se desprende desde a raiz não é a mesma coisa que aquele que se rompe ao longo do comprimento. Por muitas vezes, a percepção de mais fios no banho simplesmente ocorre porque cabelos que já estavam no final de seu ciclo e são eliminados naquele momento. A perda diária de uma quantidade de fios faz parte do ciclo normal do cabelo.



Outro mito bastante difundido é que quanto mais vitaminas uma pessoa tomar, mais o cabelo crescerá. Não funciona dessa maneira. Deficiências nutricionais podem estar relacionadas à queda, mas excesso de suplementação, ainda mais sem indicação, não significa acelerar o crescimento.





Pelo contrário: o excesso de determinados nutrientes pode inclusive contribuir para problemas, inclusive queda capilar. A suplementação deve ser baseada na avaliação individual e, quando necessário, em exames que identifiquem deficiências.



Dormir com o cabelo molhado também não provoca queda pela raiz, como muitas pessoas acreditam. O principal cuidado, nesse caso, está relacionado à fibra capilar. Quando está molhado, o fio fica mais vulnerável ao estiramento, ao atrito e à quebra.





Durante o sono, o contato com o travesseiro e os movimentos da cabeça podem aumentar esse dano, especialmente em cabelos finos ou que já estejam fragilizados por descolorações, alisamentos, colorações ou uso frequente de calor.



Além disso, manter o couro cabeludo úmido por períodos prolongados pode favorecer um ambiente propício à proliferação de fungos e bactérias e, em pessoas predispostas, contribuir para alterações como dermatite seborreica ou foliculite. Isso não significa que dormir ocasionalmente com os cabelos molhados vá necessariamente causar uma infecção, mas é um hábito que, quando frequente, vale a pena evitar .