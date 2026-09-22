Ricardo promete ações contra facções e redução de impactos da reforma tributária

Candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço (MDB) prometeu enfrentar os impactos prováveis da reforma tributária no Espírito Santo e criar um centro contra facções criminosas. Essas foram algumas das propostas apresentadas nesta terça-feira (22) durante debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória pelo emedebista, que também tratou de temas como educação e violência no trânsito.
"É um desafio para todos nós, capixabas. Vamos utilizar o Fundo de Desenvolvimento Regional e vamos utilizar o Fundo Soberano para que possamos manter incentivos que são geradores de emprego e trabalho no Espírito Santo", destacou Ricardo.
Após críticas ao governo do Estado durante o debate, Ricardo assegurou que o Espírito Santo é o mais bem preparado para fazer o enfrentamento da reforma tributária. "Porque o nosso Estado está conseguindo tracionar crescimento, desenvolvimento, geração de emprego", citou.
O candidato afirmou que estudos técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) constataram que muitos segmentos que hoje não são tributados passarão a ter cobrança de imposto. "Então, a nossa expectativa é que não teremos perda de receita", completou.
Ao longo do debate, o candidato também aproveitou para ressaltar realizações da atual gestão, da qual começou como vice de Renato Casagrande (PSB), que se afastou para poder concorrer ao Senado Federal. Ricardo falou sobre atração de investimentos e empregabilidade.
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