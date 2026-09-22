Ricardo promete ações contra facções e redução de impactos da reforma tributária

Ao longo do debate, o candidato também aproveitou para ressaltar realizações da atual gestão, da qual começou como vice de Renato Casagrande (PSB), que se afastou para poder concorrer ao Senado Federal. Ricardo falou sobre atração de investimentos e empregabilidade.





"No primeiro semestre de 2026 em que governamos o Espírito Santo, fomos o Estado que mais cresceu nacionalmente. Crescemos mais do que o dobro da média nacional. E por que é importante crescer? Porque gera emprego, gera trabalho. E, por conta do ambiente responsável e equilibrado, estamos conseguindo atrair para o Espírito Santo pequenas, médias e grandes empresas que encontraram aqui um ambiente em que podem continuar gerando emprego e trabalho."





Ricardo reforçou que o Espírito Santo é um Estado organizado, com nota A em gestão fiscal, e tem sido feito um planejamento para novas conquistas. "Para nós, a responsabilidade não é fim. É meio para fazer os investimentos que possam conduzir a sociedade."





O candidato enfatizou a questão do ajuste fiscal inclusive no momento em que foi questionado se guarda mágoas do ex-governador Paulo Hartung (PSD), de quem já foi aliado e, hoje, encontram-se em lados opostos do tabuleiro político. O emedebista negou qualquer ressentimento e assegurou ter muito orgulho de ter feito parte da geração que ajudou a reconstruir o Estado, antes dominado pelo crime organizado e desequilibrado financeiramente.









O governador disse que, se reeleito, não planeja governar somente para aqueles com os quais as ideias convergem. " Estou preparado para continuar liderando o Estado do Espírito Santo, com quem os capixabas e os brasileiros decidirem que deva governar e presidir o país. Porque não é papel de governador fazer oposição a presidente da República", assegurou.



