Como é feito o controle de voo dos helicópteros — e por que alguns 'somem do radar' mesmo sem acidentes

"As operações de aviação no Brasil estão em constante crescimento e atendem a rigorosos requisitos de operação e fiscalização. Dessa forma, a ocorrência de incidentes ou acidentes aéreos deve ser encarada como uma exceção, e os dados obtidos a partir de cada ocorrência são utilizados como referência para o aprimoramento contínuo das normas e dos procedimentos de segurança, com o objetivo de reduzir a possibilidade de que eventos semelhantes voltem a ocorrer", comenta o professor Eguea.