Redação do Enem 2026: nova cartilha explica como evitar perda de pontos

Avalia a seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Nesse aspecto, o planejamento antes da escrita pode fazer diferença. “Antes de começar a escrever, vale responder: qual é a minha tese? Quais são os dois principais argumentos que vou utilizar? E como cada um deles contribui para defender meu ponto de vista? Esse planejamento reduz bastante o risco de o texto ficar repetitivo ou perder o foco”, orienta Silvia Maria Brandão.