Pazolini promete expandir botão do pânico e destravar obras de infraestrutura

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) apresentou, durante o debate promovido nesta terça-feira (22) por A Gazeta e CBN Vitória entre concorrentes ao governo do Espírito Santo, uma série de compromissos para uma eventual administração.





Entre as propostas apresentadas pelo candidato, estão ampliação de políticas de proteção às mulheres, ações de combate à criminalidade, articulação para obras de infraestrutura que dependem do governo federal e expansão de programas sociais adotados durante sua gestão à frente da Prefeitura de Vitória.





Na área da segurança pública, o ex-prefeito disse que, caso eleito, ampliará para todo o Estado estratégias que, segundo ele, apresentaram resultados positivos em Vitória. Pela proposta de Pazolini, o combate à insegurança em território capixaba pode ocorrer por meio da integração entre as forças de segurança, aliada à implementação de políticas sociais.





Ao detalhar a proposta, o candidato frisou que o foco será a atuação nos territórios mais vulneráveis, com ações de segurança, assistência social, educação, esporte, cultura, lazer, qualificação profissional e geração de oportunidades.





Em outro momento do debate, o candidato também associou a redução da violência à geração de emprego e renda. Dessa forma, disse que pretende ampliar iniciativas de empreendedorismo e oferecer oportunidades de trabalho e renda para mulheres vítimas de violência, como forma de reduzir a dependência financeira em relação aos agressores.