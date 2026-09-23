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Coluna Leonel Ximenes

Prefeitura cancela tradicional festa nas montanhas capixabas

Evento, um dos mais tradicionais do município, estava previsto para ser realizado em outubro

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 15:52

Públicado em 

23 set 2026 às 15:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
As orquídeas são as maiores atrações da Blumenfest Unsplash

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que a 24ª edição da Blumenfest 2026 - a festa das flores - está cancelada. A prefeitura alegou que as condições atuais e o estágio de preparação da festa, que seria realizada de 14 a 18 de outubro, estão aquém do pretendido.


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“A última edição do evento marcou a retomada da Blumenfest após um intervalo de cinco anos. Para 2026, no entanto, a administração municipal avaliou que as condições disponíveis e o estágio de organização da programação não permitiriam a realização do evento dentro da estrutura e do planejamento considerados necessários”, diz o comunicado da prefeitura martinense. 


Diante disso, a prefeitura disse que resolveu se concentrar na preparação da próxima edição da Blumenfest, em 2027: “Optou-se pela não realização da edição deste ano, com o objetivo de dedicar o período à organização e ao planejamento de uma próxima edição”.


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A Blumenfest é um dos eventos tradicionais de Domingos Martins e tem como principal atração a exposição de flores, especialmente de orquídeas, reunindo produtores, expositores, colecionadores e apreciadores dessa tradição que faz parte da história cultural e turística do município da Região Serrana capixaba.


A Administração Municipal seguirá trabalhando para que a próxima edição seja preparada com antecedência, organização e estrutura adequadas, fortalecendo a presença da Blumenfest no calendário cultural e turístico de Domingos Martins

Prefeitura de Domingos Martins 

Realizada na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, a Blumenfest é um dos eventos mais tradicionais de Domingos Martins reunindo produtores, expositores, colecionadores e apreciadores de flores e plantas.


A festa tem como grandes atrações exposições de orquídeas, bromélias, bonsais, pinturas tradicionais (Bauernmalerei), estandes de vendas de plantas e programação cultural com danças folclóricas e música.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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