Prefeitura cancela tradicional festa nas montanhas capixabas

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que a 24ª edição da Blumenfest 2026 - a festa das flores - está cancelada. A prefeitura alegou que as condições atuais e o estágio de preparação da festa, que seria realizada de 14 a 18 de outubro, estão aquém do pretendido.
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“A última edição do evento marcou a retomada da Blumenfest após um intervalo de cinco anos. Para 2026, no entanto, a administração municipal avaliou que as condições disponíveis e o estágio de organização da programação não permitiriam a realização do evento dentro da estrutura e do planejamento considerados necessários”, diz o comunicado da prefeitura martinense.
Diante disso, a prefeitura disse que resolveu se concentrar na preparação da próxima edição da Blumenfest, em 2027: “Optou-se pela não realização da edição deste ano, com o objetivo de dedicar o período à organização e ao planejamento de uma próxima edição”.
A Blumenfest é um dos eventos tradicionais de Domingos Martins e tem como principal atração a exposição de flores, especialmente de orquídeas, reunindo produtores, expositores, colecionadores e apreciadores dessa tradição que faz parte da história cultural e turística do município da Região Serrana capixaba.
A Administração Municipal seguirá trabalhando para que a próxima edição seja preparada com antecedência, organização e estrutura adequadas, fortalecendo a presença da Blumenfest no calendário cultural e turístico de Domingos Martins
Prefeitura de Domingos Martins
Realizada na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, a Blumenfest é um dos eventos mais tradicionais de Domingos Martins reunindo produtores, expositores, colecionadores e apreciadores de flores e plantas.
A festa tem como grandes atrações exposições de orquídeas, bromélias, bonsais, pinturas tradicionais (Bauernmalerei), estandes de vendas de plantas e programação cultural com danças folclóricas e música.
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