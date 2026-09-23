Prefeitura cancela tradicional festa nas montanhas capixabas

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou nesta quarta-feira (23) que a 24ª edição da Blumenfest 2026 - a festa das flores - está cancelada. A prefeitura alegou que as condições atuais e o estágio de preparação da festa, que seria realizada de 14 a 18 de outubro, estão aquém do pretendido.





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“A última edição do evento marcou a retomada da Blumenfest após um intervalo de cinco anos. Para 2026, no entanto, a administração municipal avaliou que as condições disponíveis e o estágio de organização da programação não permitiriam a realização do evento dentro da estrutura e do planejamento considerados necessários”, diz o comunicado da prefeitura martinense.





Diante disso, a prefeitura disse que resolveu se concentrar na preparação da próxima edição da Blumenfest, em 2027: “Optou-se pela não realização da edição deste ano, com o objetivo de dedicar o período à organização e ao planejamento de uma próxima edição”.



