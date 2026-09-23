Do caipira ao agronejo: como a música sertaneja se tornou a mais ouvida do Brasil contemporâneo

Vilela lembra também que outra característica inerente ao gênero é a canção-romance, a canção-crônica, aquela que conta uma história. "A base da música caipira são as narrativas das histórias. Os povos não grafocêntricos, que não tinham a escrita, se apoiavam na música para registrar suas histórias, porque a música cantada preserva a integridade", explica o professor.