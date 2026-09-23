Desenho capixaba “Irmão do Jorel” é indicado ao Emmy Internacional 2026

Tem capixaba concorrendo ao Emmy Internacional! A maior premiação da televisão, o Emmy, divulgou nesta quarta-feira (23) os concorrentes da 54ª edição internacional, que reconhece a excelência da televisão e do streaming. Na categoria Melhor Programa Infantil Animado, a quinta temporada de “Irmão do Jorel” está entre as quatro produções indicadas.

Criada pelo capixaba Juliano Enrico, a animação é exibida pelo Cartoon Network desde 2014 e foi a primeira produção de animação do canal produzida inteiramente na América Latina. Juliano nasceu e foi criado em Vitória, e parte da história da série é inspirada em histórias familiares, principalmente na própria família do criador.Na disputa pelo Emmy Internacional, “Irmão do Jorel” concorre com “Lenas Hof”, da Alemanha, “My Melody & Kuromi”, do Japão, e “Scarecrow's Wedding”, do Reino Unido. A cerimônia do Emmy Internacional acontece no dia 23 de novembro de 2026, em Nova York.O protagonista de “Irmão do Jorel” nunca teve seu nome revelado, mas o personagem é inspirado no próprio Juliano. Assim como o personagem, o criador cresceu à sombra do irmão mais velho, Jor-El, e viveu situações familiares que acabaram servindo de inspiração para a série.A ideia de transformar essas histórias em uma animação surgiu enquanto Juliano publicava fotos da família no antigo Fotolog. Ele começou a receber relatos de outras pessoas que se identificavam com aquelas experiências familiares, o que ajudou a motivá-lo a desenvolver o projeto. A partir dessas inspirações, começou a desenhar esboços de quadrinhos com os personagens, que posteriormente deram origem à série “Irmão do Jorel”.A indicação acontece um ano após a série completar dez anos de existência. Em 2025, “Irmão do Jorel” também fez parte da programação do 32º Festival de Cinema de Vitória, com a exibição de curtas em homenagem à primeira década do projeto.