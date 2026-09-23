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Orgulho capixaba

Desenho capixaba “Irmão do Jorel” é indicado ao Emmy Internacional 2026

Criada pelo capixaba Juliano Enrico, a animação é inspirada em histórias da família do artista, que nasceu e cresceu em Vitória
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 18:00

Produção criada por um capixaba, “Irmão do Jorel” chega à disputa internacional após completar uma década de história
Produção criada por um capixaba, “Irmão do Jorel” chega à disputa internacional após completar uma década de história Reprodução "Irmão do Jorel"
Tem capixaba concorrendo ao Emmy Internacional! A maior premiação da televisão, o Emmy, divulgou nesta quarta-feira (23) os concorrentes da 54ª edição internacional, que reconhece a excelência da televisão e do streaming. Na categoria Melhor Programa Infantil Animado, a quinta temporada de “Irmão do Jorel” está entre as quatro produções indicadas.

Criada pelo capixaba Juliano Enrico, a animação é exibida pelo Cartoon Network desde 2014 e foi a primeira produção de animação do canal produzida inteiramente na América Latina. Juliano nasceu e foi criado em Vitória, e parte da história da série é inspirada em histórias familiares, principalmente na própria família do criador.

Na disputa pelo Emmy Internacional, “Irmão do Jorel” concorre com “Lenas Hof”, da Alemanha, “My Melody & Kuromi”, do Japão, e “Scarecrow's Wedding”, do Reino Unido. A cerimônia do Emmy Internacional acontece no dia 23 de novembro de 2026, em Nova York.

O protagonista de “Irmão do Jorel” nunca teve seu nome revelado, mas o personagem é inspirado no próprio Juliano. Assim como o personagem, o criador cresceu à sombra do irmão mais velho, Jor-El, e viveu situações familiares que acabaram servindo de inspiração para a série.

A ideia de transformar essas histórias em uma animação surgiu enquanto Juliano publicava fotos da família no antigo Fotolog. Ele começou a receber relatos de outras pessoas que se identificavam com aquelas experiências familiares, o que ajudou a motivá-lo a desenvolver o projeto. A partir dessas inspirações, começou a desenhar esboços de quadrinhos com os personagens, que posteriormente deram origem à série “Irmão do Jorel”.

A indicação acontece um ano após a série completar dez anos de existência. Em 2025, “Irmão do Jorel” também fez parte da programação do 32º Festival de Cinema de Vitória, com a exibição de curtas em homenagem à primeira década do projeto.

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