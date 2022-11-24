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Natal

Irmão do Jorel ganha especial de Natal com grande mistério a ser desvendado

Personagens precisam descobrir quem está trocando os presentes de Papai Noel por humildes lembrancinhas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:14

Desenho Irmão do Jorel ganha especial de Natal
Desenho Irmão do Jorel ganha especial de Natal Crédito: Cartoon Network
O clima natalino é mesmo contagiante e agora chegou a uma das mais queridas animações brasileiras. A partir do dia 9 de dezembro, a partir das 18h, o Especial de Natal do Irmão do Jorel chega ao Cartoon Network e à HBO Max. Será uma aventura daquelas, com o protagonista e sua turma tentando desvendar um grande mistério.
Na casa do Irmão do Jorel, as preparações para a grande e brilhante noite de Natal estão a todo vapor, que terá deliciosa ceia, as tradicionais luzes piscantes, com os talheres e taças que são usados somente em ocasiões muito especiais. É um momento tão único que a cristaleira finalmente será aberta.
Em meio a tudo isso, a pergunta fundamental para a época: qual o verdadeiro significado do Natal? Resposta que Carlos Felino ainda não sabe responder, mas tem de descobrir o mais rápido possível, pois ele tem de entregar, em curtíssimo prazo, uma música natalina que foi encomendado pela Shostners & Shostners.
Para conseguir entender bem esse espírito natalino e compor a canção, Carlos Felino contará com Irmão do Jorel e Lara que, juntos, vão invadir algumas casas para conferir as celebrações da famílias da região. Mas será nessa jornada percebem que os presentes de Papai Noel estão sendo trocados por humildes lembrancinhas. Será que o criminoso teria alguma relação com a lenda da toalha natalina da Vovó Juju?

Veja como será a programação natalina do Irmão do Jorel:

O especial Irmão do Noel é parte de um bloco temático que vai durar duas horas, junto de episódios natalinos de outras franquias do canal como Clarêncio, o Otimista; Steven Universo; Jovens Titãs em Ação; O Incrível Mundo de Gumball. Reprises vão rolar nos dias 11 de dezembro, às 16h; 13 de dezembro, às 18h; 17 de dezembro, às 17h; 22 de dezembro, às 18h; e no Natal, 25 de dezembro, às 16h.

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