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‘Os Simpsons’: Série 'adivinha' candidatura de Donald Trump em 2024

Seriado famoso por suas previsões, acertou ao dizer que o ex-presidente Trump lançaria nova candidatura para a presidência dos EUA
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 13:32

'Os Simpsons' adivinham nova candidatura de Donald Trump para a presidência em 2024
'Os Simpsons' adivinham nova candidatura de Donald Trump para a presidência em 2024 Crédito: Reprodução Twitte/ Al Jean
Os Simpsons previu uma nova candidatura de Donald Trump em 2024, segundo o site NME. No passado, a série acertou ao apostar no empresário como presidente dos Estados Unidos - ele ocupou o cargo entre 2017 e 2021.
O produtor do seriado Al Jean disse no Twitter que Simpsons "previu o futuro" mais uma vez ao relembrar um episódio de 2015. Na imagem que ele compartilhou na rede social, Homer Simpson aparece perto de uma placa que diz: "Trump 2024?.
A brincadeira aconteceu depois de Trump lançar, na terça-feira, 15, a 3ª candidatura para presidente. "Dois anos atrás, quando deixei o cargo, os Estados Unidos estavam prontos para sua idade de ouro", disse ele em discurso na mansão Mar-a-Lago, uma propriedade na Flórida.
Os fãs e seguidores de Al Jean brincaram com a situação no Twitter. "Então, como termina? Adoraria saber", disse um. "Como os Simpsons continuam com essas previsões? Sinceramente, isso já está me assustando", afirmou outro.
Em outras ocasiões, a série acertou quais seriam os acontecimentos do futuro. Outro exemplo, além de Trump como presidente dos EUA, foi quando o seriado apostou em uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia e na Disney comprando a Fox.

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