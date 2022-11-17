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Netflix inicia temporada de filmes de Natal; veja os lançamentos para curtir em família

Entre as estreias mais esperadas, o nacional "Um Natal Cheio de Graça", com influencer GKay, e "Natal com Você", estrelado pelo galã Freddie Prinze Jr., que andava sumido das telas
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 08:00

Cena do filme
Cena do filme "Um Natal Cheio de Graça", que estreia em breve na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Pode parecer cafona, mas é impossível não se render: gostamos, sim, de filmes de Natal. Aquele clima (na telinha) de festa, família reunida, troca de presentes, muita comida, boas ações, e até pitadas de romance, conseguem aquecer o mais gélido dos corações. Assistir a produções do gênero nos trazem conforto e bem-estar, proporcionando uma espécie de "fuga" da correria e do estresse da vida cotidiana.

via GIPHY

Sentimentalismos à parte, a temporada de Filmes de Natal normalmente começa em novembro, até para dar tempo de você se agendar e assistir aos inúmeros títulos disponíveis no streaming. Curiosamente, os cinemas deixaram de exibir produções do gênero com muita frequência, pois a indústria, principalmente a de Hollywood, prefere concentrar o filão nos chamados "home vídeo", ou seja, produções para ser vistas em casa.
Na última quinta (10), chegou à Netflix (especialista quando o assunto é filme de Natal) uma das primeiras produções do estilo lançadas em 2022, a comédia romântica "Uma Quedinha de Natal". Na trama, a "bad girl" Lindsay Lohan tenta reerguer a carreira interpretando uma garota mimada que sofre um acidente de esqui e perde a memória.
Ela acaba ficando em uma pousada e desenvolve um affair com o dono do local (o bonitão Chord Overstreet), praticamente se tornando uma nova mãe para a filha pequena do rapaz. É clichê? Sim... Mas é uma delícia de assistir!
Outro longa sobre o tema que já chegou ao serviço é "A Família Noel 2", sucesso do cinema holandês na plataforma em 2021 que ganha uma continuação nesta temporada. 
Após herdar o ofício do avô, o próprio Papai Noel (Jan Decleir), Jules (Mo Bakker) entra no clima do Natal e se prepara para entregar presentes na época mais movimentada do ano para sua família. Mas tudo muda quando o menino recebe uma carta de uma garota com uma pergunta inusitada, se assim podemos dizer. 
Nas próximas semanas, a gigante do streaming lança ainda, entre outros títulos, "Natal com Você", com o ex-galã adolescente Freddie Prinze Jr., "O Diário de Noel", com Justin Hartley, e a comédia nacional "Um Natal Cheio de Graça". Estrelado pela influencer Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer. Confira a lista preparada por "HZ". 

01

NATAL COM VOCÊ

Estrelado pelo galã Freddie Prinze Jr. (de "Ela é Demais"), o romance estreia nesta quinta (17). Na trama, sentindo-se sem grandes perspectivas e com a carreira esgotada, a estrela do pop Angelina (Aimee Garcia, uma atriz apenas mediana) enxerga uma oportunidade de conhecer o amor verdadeiro após realizar o desejo de Natal de uma fã. Gente, quem não morreria de amores por Prinze Jr. mais maduro, que vive o pai da tal garota apaixonada pela artista?

02

NOSSO NATAL NA FAZENDA

O clima natalino se mistura com o ar do campo. Um pai viúvo (o bonitão Scott Garnham) herda uma fazenda a poucos dias do Natal e planeja passar um tempinho no campo. Seus filhos, no entanto, criam um plano para ficar lá para sempre. Ah, sim: tem até um porquinho que remete ao clássico "Babe" (1996). Chega a Netflix em 23 de novembro.

03

O DIÁRIO DE NOEL

Outro galã, no caso Justin Hartley (da série "This is Us"), estrela mais uma comédia com pitadas românticas.  De volta à casa onde passou a infância, um escritor (Hartley) conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois? Impossível não se apaixonar. Chega à Netflix em 24 de novembro

04

UM NATAL CHEIO DE GRAÇA

Estrelado pela influencer Gkay, dona da farofa mais famosa do Brasil, a comédia nacional chega à Netflix em 30 de novembro. Este é o segundo projeto natalino do streaming, que, em 2021, lançou "Tudo bem no Natal que Vem", com Leandro Hassum, que chegou a figurar entre os filmes mais assistidos da plataforma em vários países. Em "Cheio de Graça", após descobrir a traição da namorada, Carlinhos (Sérgio Malheiros) conhece Graça (Gkay), que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família. A trama traz uma participação da diva Vera Fischer. Ainda no elenco, Monique Alfradique, Nando Cunha, Letícia Isnard, Flavia Reis e Cezar Maracujá.

05

SCROOGE: UM CONTO DE NATAL

O tradicional conto natalino de Charles Dickens (1812-1870) ganha uma adaptação em formato de animação. Luke Evans dá voz ao pão-duro Ebenezer Scrooge. Vencedora do Oscar com "A Favorita", Olivia Colman dubla o Espírito dos Natais Passados. Na história, o protagonista corre o risco de perder a própria alma e precisa encarar o passado para construir um futuro melhor. Na véspera de Natal, ele realiza viagens no tempo para corrigir seus erros. Estreia na Netflix em 2 de dezembro.

06

OS PATRULHEIROS EM AÇÃO SALVAM O NATAL

A série animada "Os Patrulheiros em Ação" ganha um especial de Natal só para chamar de seu, para a alegria da criançada. Agora, a turminha terá um desafio especial: ajudar Papai Noel a salvar o Natal de todas as crianças do mundo. Chega à Netflix em 28 de novembro. 

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