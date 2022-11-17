Netflix inicia temporada de filmes de Natal; veja os lançamentos para curtir em família

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NATAL COM VOCÊ

Estrelado pelo galã Freddie Prinze Jr. (de "Ela é Demais"), o romance estreia nesta quinta (17). Na trama, sentindo-se sem grandes perspectivas e com a carreira esgotada, a estrela do pop Angelina (Aimee Garcia, uma atriz apenas mediana) enxerga uma oportunidade de conhecer o amor verdadeiro após realizar o desejo de Natal de uma fã. Gente, quem não morreria de amores por Prinze Jr. mais maduro, que vive o pai da tal garota apaixonada pela artista?

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NOSSO NATAL NA FAZENDA

O clima natalino se mistura com o ar do campo. Um pai viúvo (o bonitão Scott Garnham) herda uma fazenda a poucos dias do Natal e planeja passar um tempinho no campo. Seus filhos, no entanto, criam um plano para ficar lá para sempre. Ah, sim: tem até um porquinho que remete ao clássico "Babe" (1996). Chega a Netflix em 23 de novembro.

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O DIÁRIO DE NOEL

Outro galã, no caso Justin Hartley (da série "This is Us"), estrela mais uma comédia com pitadas românticas. De volta à casa onde passou a infância, um escritor (Hartley) conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois? Impossível não se apaixonar. Chega à Netflix em 24 de novembro

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UM NATAL CHEIO DE GRAÇA

Estrelado pela influencer Gkay, dona da farofa mais famosa do Brasil, a comédia nacional chega à Netflix em 30 de novembro. Este é o segundo projeto natalino do streaming, que, em 2021, lançou "Tudo bem no Natal que Vem", com Leandro Hassum, que chegou a figurar entre os filmes mais assistidos da plataforma em vários países. Em "Cheio de Graça", após descobrir a traição da namorada, Carlinhos (Sérgio Malheiros) conhece Graça (Gkay), que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família. A trama traz uma participação da diva Vera Fischer. Ainda no elenco, Monique Alfradique, Nando Cunha, Letícia Isnard, Flavia Reis e Cezar Maracujá.

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SCROOGE: UM CONTO DE NATAL

O tradicional conto natalino de Charles Dickens (1812-1870) ganha uma adaptação em formato de animação. Luke Evans dá voz ao pão-duro Ebenezer Scrooge. Vencedora do Oscar com "A Favorita", Olivia Colman dubla o Espírito dos Natais Passados. Na história, o protagonista corre o risco de perder a própria alma e precisa encarar o passado para construir um futuro melhor. Na véspera de Natal, ele realiza viagens no tempo para corrigir seus erros. Estreia na Netflix em 2 de dezembro.

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OS PATRULHEIROS EM AÇÃO SALVAM O NATAL