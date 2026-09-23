Feira na Praça do Papa terá de linguiça recheada a frozen de caldo de cana

Já provou frozen de caldo de cana? O produto capixaba é um dos destaques da 21ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes) e 8ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru), que terá ainda queijos, pães, bolos, biscoitos, cafés, cachaças, embutidos, conservas e artesanato produzidos em todo o Espírito Santo.





Os dois eventos acontecem na Praça do Papa, em Vitória, neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, e a entrada é gratuita. A proposta das feiras é exaltar a riqueza e a diversidade da produção da agricultura familiar capixaba, apresentando produtos diversos diretamente das mãos de mais de 150 produtores e produtoras rurais.





Além dos produtos do campo e das comidas típicas, a programação contará com danças folclóricas e apresentações musicais, como roda de viola, concertina e música ao vivo com artistas locais que passeiam da MPB ao rock e sertanejo.