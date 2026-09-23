Feira na Praça do Papa terá de linguiça recheada a frozen de caldo de cana

Já provou frozen de caldo de cana? O produto capixaba é um dos destaques da 21ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes) e 8ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru), que terá ainda queijos, pães, bolos, biscoitos, cafés, cachaças, embutidos, conservas e artesanato produzidos em todo o Espírito Santo.
Os dois eventos acontecem na Praça do Papa, em Vitória, neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, e a entrada é gratuita. A proposta das feiras é exaltar a riqueza e a diversidade da produção da agricultura familiar capixaba, apresentando produtos diversos diretamente das mãos de mais de 150 produtores e produtoras rurais.
Além dos produtos do campo e das comidas típicas, a programação contará com danças folclóricas e apresentações musicais, como roda de viola, concertina e música ao vivo com artistas locais que passeiam da MPB ao rock e sertanejo.
Cana Vix - Primeiro frozen de caldo de cana do Espírito Santo. Disponível nos sabores café, limão, limão siciliano, morango, maracujá e abacaxi.
Apis Lome - Mel com pimenta e mel com gengibre estão entre os produtos que o expositor levará para a feira.
Companhia de Queijos - Trabalha com queijos, rapaduras e mel. Terâo para venda variedades de queijos, requeijão cremoso, queijo minas, meia cura, curados, montanhês, e os famosos "queijões".
Embutidos Moxuara - O portfólio da marca, que é de Cariacica, reúne defumados, embutidos e salgados artesanais: torresmos, costela defumada, bacon artesanal, joelho defumado e kit feijoada, além de uma linha completa de linguiças recheadas.
Agroindústria Thompson - De Piúma, a marca produz linguiças artesanais com diversas opções de recheio e também rocambole recheado com presunto e queijo, almôndega, choripan, medalhão com cheddar e medalhão com ameixa e salaminho, entre outros.
Capitão Redighieri Chocolates - Chocolates artesanais feitos com castanha de sapucaia, manga, jaca, jabuticaba e cupuaçu em Santa Teresa.
Conti Defumados - Bacon, costela suína, joelho suíno, linguiça, lombo suíno e peito de frango estão entre os produtos defumados que os produtores de Ibiraçu levarão para a feira.
Nany Produtos Artesanais - Antepastos, catchup de goiabada e geleias de sabores variados estarão disponíveis no estande da marca, que é de Vila Velha.
Biscoito das Meninas - Pães, mel e derivados estão entre os produtos da marca de Cariacica.
Sitio Gilles - De Marechal Floriano, levará morango in natura, geleias, licores e bombom de morango.
Carne de Sol Belivale - De Venda Nova do Imigrante, terá para venda carnes de sol e linguiças.
Família Morelli - Diretamente do Caparaó, do distrito de Celina, em Alegre, os produtores trarão licores, geleias, compotas, café, macarrão, geleias, licores, vinho de jabuticaba, compotas e sucos.
Vila Vêneto - Queijos premiados produzidos na queijaria e bistrô localizada na Rota dos Queijos, em João Neiva.
Café Canta Galo - Café especial e tradicional, torrado e moído e em grãos, produzido em Muniz Freire.
Agroindústria do Alemão - De Guarapari, produz destilados, cafés, cervejas premium, mel, doce de leite e licores, como os de pistache e doce de leite.
*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.
Sexta feira (25/09)
- 17h - Abertura oficial
- 18h - Orquestra Amigos do Violão
- 20h às 22h - Tiago e Rodolfo
Sábado (26/09)
- 12h - Acústico com o cantor José Roberto
- 14h - Banda The Old Brothers
- 16h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
- 17h - Gruppo Folcloristico Piccinini Dei Monti
- 18h - Ni e Guinho
- 20h - Vierklang Quartett
Domingo (27/09)
- 12h - Lucas Pezzin
- 14h - Thiago Comper e Banda
- 15h - Grupo Tanzerland
- 16h - Jardel e Jeferson
21ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA (FEAFES) E 8ª FEIRA ESTADUAL DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS (FEMTRU)
Quando: de 25 a 27 de setembro de 2026
Horários: sexta-feira (25), das 16h às 22h; sábado (26), das 12h às 22h; domingo (27), das 10h às 18h
Onde: na Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @feafes.fetaes.