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Evento gratuito

Feira na Praça do Papa terá de linguiça recheada a frozen de caldo de cana

De 25 a 27 de setembro, Vitória recebe a 21ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes) e a 8ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 17:32

Já provou frozen de caldo de cana? O produto capixaba é um dos destaques da 21ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Feafes) e 8ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru), que terá ainda queijos, pães, bolos, biscoitos, cafés, cachaças, embutidos, conservas e artesanato produzidos em todo o Espírito Santo


Os dois eventos acontecem na Praça do Papa, em Vitória, neste fim de semana, de 25 a 27 de setembro, e a entrada é gratuita. A proposta das feiras é exaltar a riqueza e a diversidade da produção da agricultura familiar capixaba, apresentando produtos diversos diretamente das mãos de mais de 150 produtores e produtoras rurais. 


Além dos produtos do campo e das comidas típicas, a programação contará com danças folclóricas e apresentações musicais, como roda de viola, concertina e música ao vivo com artistas locais que passeiam da MPB ao rock e sertanejo.

A família Morelli é uma das famílias que participam da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (FEAFES), na Praça do Papa, em Vitória.
A família Morelli é uma das famílias que participam da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (FEAFES), na Praça do Papa, em Vitória. Acervo/Feafes
Conheça alguns produtos da feira:

Cana Vix - Primeiro frozen de caldo de cana do Espírito Santo. Disponível nos sabores café, limão, limão siciliano, morango, maracujá e abacaxi. 


Apis Lome - Mel com pimenta e mel com gengibre estão entre os produtos que o expositor levará para a feira.


Companhia de Queijos - Trabalha com queijos, rapaduras e mel. Terâo para venda variedades de queijos, requeijão cremoso, queijo minas, meia cura, curados, montanhês, e os famosos "queijões".


Embutidos MoxuaraO portfólio da marca, que é de Cariacica, reúne defumados, embutidos e salgados artesanais: torresmos, costela defumada, bacon artesanal, joelho defumado e kit feijoada, além de uma linha completa de linguiças recheadas. 


Agroindústria Thompson De Piúma, a marca produz linguiças artesanais com diversas opções de recheio e também rocambole recheado com presunto e queijo, almôndega, choripan, medalhão com cheddar e medalhão com ameixa e salaminho, entre outros. 


Capitão Redighieri ChocolatesChocolates artesanais feitos com castanha de sapucaia, manga, jaca, jabuticaba e cupuaçu em Santa Teresa. 

Conti Defumados - Bacon, costela suína, joelho suíno, linguiça, lombo suíno e peito de frango estão entre os produtos defumados que os produtores de Ibiraçu levarão para a feira.  


Nany Produtos Artesanais - Antepastos, catchup de goiabada e geleias de sabores variados estarão disponíveis no estande da marca, que é de Vila Velha.  


Biscoito das Meninas - Pães, mel e derivados estão entre os produtos da marca de Cariacica. 


Sitio Gilles - De Marechal Floriano, levará morango in natura, geleias, licores e bombom de morango. 


Carne de Sol Belivale - De Venda Nova do Imigrante, terá para venda carnes de sol e linguiças.


Família Morelli - Diretamente do Caparaó, do distrito de Celina, em Alegre, os produtores trarão licores, geleias, compotas, café, macarrão, geleias, licores, vinho de jabuticaba, compotas e sucos. 


Vila Vêneto - Queijos premiados produzidos na queijaria e bistrô localizada na Rota dos Queijos, em João Neiva. 


Café Canta Galo - Café especial e tradicional, torrado e moído e em grãos, produzido em Muniz Freire. 


Agroindústria do Alemão - De Guarapari, produz destilados, cafés, cervejas premium, mel, doce de leite e licores, como os de pistache e doce de leite.

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Programação cultural*

*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.


Sexta feira (25/09)

  • 17h - Abertura oficial 
  • 18h - Orquestra Amigos do Violão 
  • 20h às 22h - Tiago e Rodolfo 


Sábado (26/09)

  • 12h - Acústico com o cantor José Roberto
  • 14h - Banda The Old Brothers 
  • 16h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
  • 17h - Gruppo Folcloristico Piccinini Dei Monti 
  • 18h - Ni e Guinho 
  • 20h - Vierklang Quartett 


Domingo (27/09)

  • 12h - Lucas Pezzin 
  • 14h - Thiago Comper e Banda 
  • 15h - Grupo Tanzerland 
  • 16h - Jardel e Jeferson 

21ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA (FEAFES) E 8ª FEIRA ESTADUAL DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS (FEMTRU)

Quando: de 25 a 27 de setembro de 2026 

Horários: sexta-feira (25), das 16h às 22h; sábado (26), das 12h às 22h; domingo (27), das 10h às 18h 

Onde: na Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória 

Entrada gratuita 

Mais informações: @feafes.fetaes.

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