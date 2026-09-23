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Cânfora ajuda a aliviar dores musculares? Entenda como funciona

Presente em pomadas e bálsamos, a substância pode proporcionar sensação temporária de alívio, mas exige atenção à forma de uso

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 18:15

Portal Edicase

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Publicado em 

23 set 2026 às 18:15
A aplicação de produtos com cânfora pode proporcionar alívio temporário para dores musculares (Imagem: fast-stock | Shutterstock)
A aplicação de produtos com cânfora pode proporcionar alívio temporário para dores musculares Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

A cânfora é uma substância bastante conhecida por fazer parte da composição de pomadas, bálsamos e outros produtos utilizados para aliviar desconfortos musculares. Ao ser aplicada sobre a pele, ela provoca uma sensação característica de frio ou calor, que pode contribuir para a percepção de alívio da dor.

Esse efeito está relacionado à forma como a cânfora interage com receptores presentes na pele. “A substância pode estimular terminações nervosas responsáveis pela percepção de temperatura e modificar temporariamente a maneira como o organismo percebe o desconforto na região. No entanto, esse efeito é principalmente sintomático, ele pode diminuir a percepção do desconforto, mas não significa necessariamente que a causa da dor muscular foi tratada”, explica Fernanda Almeida, fisioterapeuta e coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Quando a cânfora pode ser utilizada?

A cânfora pode estar presente em produtos de uso tópico indicados para desconfortos musculares leves, como aqueles relacionados à tensão, esforço físico ou atividades do dia a dia. A aplicação deve seguir sempre as orientações presentes na embalagem do produto. É importante também observar que nem toda dor muscular tem a mesma origem. “Contusões, lesões, inflamações e outros problemas podem exigir tratamentos específicos. Por isso, quando a dor é intensa, recorrente ou persiste por vários dias, é importante buscar avaliação profissional”, salienta a especialista.

Antes da aplicação, é importante verificar no rótulo as instruções de uso e a composição do produto com cânfora (Imagem: Stock Photograph 3645 | Shutterstock)
Antes da aplicação, é importante verificar no rótulo as instruções de uso e a composição do produto com cânfora Crédito: Imagem: Stock Photograph 3645 | Shutterstock

O que observar no produto com cânfora

Antes de utilizar um produto com cânfora, alguns cuidados devem ser observados para reduzir o risco de irritações e evitar o uso inadequado:

  • Concentração de cânfora: quanto maior a concentração, maior pode ser o risco de irritação e efeitos adversos. É importante seguir a indicação do fabricante e não aumentar a quantidade por conta própria;
  • Modo de aplicação: produtos tópicos devem ser utilizados apenas na área indicada e na quantidade recomendada;
  • Integridade da pele: evite aplicar cânfora sobre feridas, cortes, queimaduras, mucosas ou pele muito irritada, a menos que haja orientação profissional específica;
  • Associação com outros ativos: conferir a composição, especialmente quando o produto também contém substâncias como mentol, salicilatos ou outros agentes que produzem sensação de frio/calor, para evitar uso inadequado ou excesso de ativos;
  • Possibilidade de alergia ou irritação: pessoas com pele sensível podem apresentar vermelhidão, ardor, coceira ou irritação. Se isso ocorrer, o uso deve ser interrompido;
  • Faixa etária: alguns produtos com cânfora não são recomendados para crianças pequenas. A orientação do rótulo deve ser respeitada;
  • Registro e procedência: no Brasil, é importante verificar se o produto está regularizado na Anvisa e seguir as informações de rotulagem.

Cuidados no uso da cânfora

Apesar de ser encontrada em diversos produtos de uso tópico, a cânfora não deve ser utilizada de qualquer maneira. A aplicação em excesso ou sobre áreas inadequadas pode provocar irritação na pele. Também é importante evitar o contato com olhos, boca e outras mucosas e não utilizar produtos sobre feridas ou pele lesionada, salvo orientação profissional.

Outro cuidado importante envolve as crianças. A ingestão de cânfora pode ser perigosa e, por isso, produtos que contenham a substância devem ser mantidos fora do alcance dos pequenos.

Por Camila Souza Crepaldi

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