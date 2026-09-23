Cânfora ajuda a aliviar dores musculares? Entenda como funciona

A cânfora pode estar presente em produtos de uso tópico indicados para desconfortos musculares leves, como aqueles relacionados à tensão, esforço físico ou atividades do dia a dia. A aplicação deve seguir sempre as orientações presentes na embalagem do produto. É importante também observar que nem toda dor muscular tem a mesma origem. “Contusões, lesões, inflamações e outros problemas podem exigir tratamentos específicos. Por isso, quando a dor é intensa, recorrente ou persiste por vários dias, é importante buscar avaliação profissional”, salienta a especialista.